南投縣人本交通教育宣導列車開跑　深入大街小巷推廣友善交通環境

▲南投縣「人本交通」教育宣導列車開跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

｢2024南投縣人本交通及校園教育宣導」系列活動於8月23日起正式開跑，由南投縣政府攜手內政部國土署推動人本交通理念紮根，提升道路品質、打造友善交通環境，也呼籲鄉親一起來認識人本交通理念，並支持各項交通建設。

縣府21日舉辦｢2024南投縣人本交通及校園教育宣導」宣傳記者會，由縣長許淑華及內政部國土管理署中區分署副分署長黃永興一同主持，會中也發表吉祥物「這投鹿」，並邀請南投新生代流行歌手Jocelyn9.4.0擔任人本交通宣導大使、演唱為活動創作的主題曲。

許淑華說，縣民的日常生活、農業發展，以及對外的觀光都與「交通」息息相關，而全縣兒童與高齡長輩眾多，因此民生基本建設更注重打造全齡友善的道路、主動建設替行人避險的環境、創造車輛與行人共好，也就是「人本交通」；縣府今年度獲國土署補助，針對縣內道路景觀、人行環境以及通學步道、自行車道等進行多項改善工程，前陣子颱風造成縣內多處土石崩塌、道路中斷，也需要透過中央支持與補助、縣府自籌經費，協助居民重建道路環境，維護農民農產運輸及民眾出入交通安全，也整修並增設公園綠地的環境與設施。

許淑華表示，人本交通教育宣導計畫正式啟動後，將深入南投各地辦理多樣化的教育宣導，將交通建設的觀念落實於教育層面，用多元的創意來推廣人本交通，更將於年底前將辦理多樣化的人本交通教育宣導活動，藉由深入校園社區的巡迴講座，以及各項創意競賽，拉近人本交通與大眾的距離；黃永興也表示，未來會繼續支持縣府推動人本交通相關計畫，讓交通環境更加友善安全。

縣府觀光處表示，這次打造行動宣傳車2.0，搭配大型遊戲帳篷前進校園及社區，由專家學者進行18場次的巡迴宣導，並針對國小、國中及全齡推出不同創意競賽，也結合智慧科技，以AR擴增實境結合抓寶遊戲，搭配卡牌蒐集、闖關抽獎等元素，提升遊戲體驗豐富度，讓民眾看見全縣人本交通建設的今昔對比；整體宣導活動也會結合縣內既有的觀光資源，於10月26日至11月17日在車埕木業展示館辦理「人本交通全國聯合成果展」，以及「南投星空季」、「台灣好行南投任我行行銷活動」，以及「南投露營嘉年華」三大主題活動。

相關資訊可上2024南投縣人本交通及校園教育宣導官方網站（https://www.2024nantouhote.com）、內政部國土署好康報FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/myway.cpami/），或樂旅南投FB粉絲專頁（https://zh-tw.facebook.com/nantouwelcome）查詢。