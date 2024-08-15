墾丁大街快閃街舞　恆春警宣導青少年遠離毒品+犯罪

▲恆春警分局邀請4所學校學生表演快閃街舞，宣導預防犯罪。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

暑假期間，大批遊客湧入恆春半島旅遊，恆春警分局把握機會，邀請4所學校舞團，在墾丁大街舉辦街舞快閃活動，宣導青少年青春專案六大主軸，提醒青少年從事正當休閒活動、遠離毒品與犯罪。

恆春半島暑假湧入大批人潮，許多家長帶小孩至恆春半島旅遊體驗自然風光，大啖墾丁大街美食。

恆春警方日前邀請屏東大學、正修科技大學、南台科技大學、恆春國中組成「S.C.S(South Crew of Show)最南舞團」，在最熱鬧的墾丁大街上，快閃表演、尬舞，展現青春活力，擴大宣導青春專案六大主軸「1、拒絕接觸新興毒品，2、不從事詐欺車手，3、不參加幫派活動，4、拒絕性剝削，5、提升網路安全，6、防制偏差行為」，獲得熱烈迴響。

恆春分局呼籲，隨著通訊媒體網路發達，兒童及少年能從網路接收大量資訊，輕易就能接觸到新興毒品或是詐欺車手打工之訊息，加上暑假期間沒有學校的約束與保護，恐讓懵懂無知少年誤入歧途；警方結合轄內學生及在地舞團，共同舉辦街舞快閃宣導活動，希望藉由人潮聚集的機會，強化少年犯罪預防理念，透過街舞表演方式，展現青春活力，加強宣導效益，提供兒童及少年安全健康的成長環境。