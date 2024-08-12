　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南消一大柳營分隊　社區宣導防範住家電器火災有夠力

▲南消柳營分隊和柳營防火宣導隊，前往會場向民眾宣導如何防範電器火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消柳營分隊和柳營防火宣導隊，前往會場向民眾宣導如何防範電器火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市柳營中興社區，利用假日邀請鄉親攜家帶眷一同參與活動，南消柳營分隊和柳營防火宣導隊也前往會場宣導如何防範電器火災，透過居家安全診斷表來檢視家中潛在的危險因子，現場也帶了電器說明如何正確使用，並且分享如何改善才能減少災害的發生。

根據消防署的資料顯示，電器火災為起火原因的前三名，起火處多為廚房與臥室，針對家中電器使用的安全性建議如下：1.充電器、烤箱、微波爐等電器設備，不使用時應隨手拔掉電源插頭。2.拔下電器電線時應手持插頭拔下，不可拉扯電線以免造成內部銅線斷裂。3.電線不可綑綁使用以免通電時產生的熱量蓄積導致起火燃燒。4.使用電鍋、烤箱、微波爐等高耗能的電器時禁用同一條延長線，應分別插在迴路不同的插座5.使用電暖爐、鹵素燈等發熱電器時，應與可燃物保持安全距離，不可使用電暖器烘衣。使用具有CNS檢驗合格及節能標章的電器用品。

▲南消柳營分隊和柳營防火宣導隊，前往會場向民眾宣導如何防範電器火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

使用電氣時應保持警覺，如發現異常應立即停止使用，若不慎發生火災應立即切斷電源，用滅火器或滅火毯做滅火的動作，若火勢擴大無法控制應立即撤離並撥打119，為了達到災害初期可以馬上發現，家中的廚房、客廳、臥室應裝設住宅用火災警報器，住警器3大功效：1.及早發現。2.及早反應。3.及早逃生。在火災前期提醒住戶做初期面火及逃生，以降低生命與財產的損失，最後舉行有獎徵答活動，加深鄉親對於防範電器火災的資訊，達到寓教於樂的效果。

台南市長黃偉哲表示，透過一次次的防災宣導，讓防災的安全觀念向外擴散至更多人，消防人員能力是有限的，讓每個人都能夠擁有充足的防火防災知識，藉而守護自己及家人的生命財產安全。

▲南消柳營分隊和柳營防火宣導隊，前往會場向民眾宣導如何防範電器火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，藉由社區里民活動來做防災宣導，可以在短時間內讓更多的鄉親學習到防災知識，提醒民眾定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，檢視家中所忽略的危險因子並做改善，減少災害的發生。

ET快訊
普悠瑪誤點「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵道歉
楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　洩知情人身分刪除貼文
柯文哲「低級錯誤」陷政治獻金疑雲！　盤點3大爭議、1案外案
奧運落幕！　中華隊最終世界排名出爐
說柯文哲臉色鐵青！　館長氣罵陳佩琪：到底有沒有用腦袋
「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強7號颱「安比」　最新路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奇美實業《太陽的禮物》榮獲2024台北金鵰微電影展金獎　最佳環境資源微電影等三重榮耀

林思宏醫師與霧鹿國小　在大安森林公園辦音樂會

南消一大柳營分隊　社區宣導防範住家電器火災有夠力

勞動部創貸助攻　8年級女生賣綿綿冰成人氣店

行動電源充電中自燃起火　請謹慎使用切勿貪圖一時方便

新北仲夏繽紛樂首場煙火秀　6萬人齊聚漁人碼頭追煙花、賞水舞

新北愛心普度關心毛小孩　議員募集1800公斤狗糧餵浪浪

「穿越400台南物產展」台中大遠百登場　黃偉哲邀大家遊台南享美食

北橫浪漫「追星」　桃園觀旅局8／12-13增開英仙座流星雨觀星場

桃園平鎮警舉辦街舞大賽　助青少年遠離犯罪危害

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

奇美實業《太陽的禮物》榮獲2024台北金鵰微電影展金獎　最佳環境資源微電影等三重榮耀

林思宏醫師與霧鹿國小　在大安森林公園辦音樂會

南消一大柳營分隊　社區宣導防範住家電器火災有夠力

勞動部創貸助攻　8年級女生賣綿綿冰成人氣店

行動電源充電中自燃起火　請謹慎使用切勿貪圖一時方便

新北仲夏繽紛樂首場煙火秀　6萬人齊聚漁人碼頭追煙花、賞水舞

新北愛心普度關心毛小孩　議員募集1800公斤狗糧餵浪浪

「穿越400台南物產展」台中大遠百登場　黃偉哲邀大家遊台南享美食

北橫浪漫「追星」　桃園觀旅局8／12-13增開英仙座流星雨觀星場

桃園平鎮警舉辦街舞大賽　助青少年遠離犯罪危害

「TOYOTA入門MPV」化身小一號霸氣旗艦休旅！套件僅賣新台幣3萬有找

小紅書分享生活無關政治？學者：中國審查過的世界

吳靜怡預言柯文哲下午記者會「8字腳本」　呼籲拿出關鍵性證據

偷拍狂放棄治療！潛北市某科大女廁等3hrs　超勇女大生當場逮人

可以跟你握手嗎？超商怪阿姨突「抓鳥」　高中生飯吃一半嚇壞

故意保送賈吉後轟三分砲　史坦頓：我必須站出來　

克莉芙教練認了「染色體問題」讓她崩潰！　爆只能和男選手練習

統一獅與超人力霸王主題日相隔3年登場　傑洛、雅克亮相

沖繩「3處異國風景點」！首里城修復中　瀨長島賞夕陽、光雕

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

地方熱門新聞

行動電源充電中自燃起火請謹慎使用

「穿越400台南物產展」台中大遠百登場

農水署桃管處處長換人　何明光回農業部任職

新北仲夏繽紛樂首場煙火秀　漁人碼頭追煙花、賞水舞

新北愛心普度關心毛小孩　議員募集1800公斤狗糧餵浪浪

合歡山武嶺「炊煮火鍋」　太管處：依法裁罰

北橫浪漫追星　8/12-13增開英仙座流星雨觀星場

勞動部創貸助攻8年級女生賣綿綿冰成人氣店

台南正統鹿耳門聖母廟七夕節慶活動吸引眾多民眾

消滅狂犬病　花蓮送驗「死亡鼬獾」贈獎金

平鎮警舉辦街舞大賽　助青少年遠離犯罪危害

桃園率先全台推出租賃透明網路平台

「2024北海潮與火」今登場　光影藝術、火舞點亮北海岸

宜蘭味芳海鮮園8／15熄燈！老闆曝原因

更多熱門

相關新聞

汐止資源回收場大火　消防灌救1小時撲滅

汐止資源回收場大火　消防灌救1小時撲滅

12日清晨6時許，新北市汐止區大同路2段112號對面資源回收場發生大火，路過民眾看到濃煙伴隨火勢持續燃燒，憂心災情擴大因此撥打119處理，警消獲報出水箱車到場救災，據了解該資源回收場無人看守，也無從得知起火原因，消防員持續灑水降溫，直到7時36分火勢才完全撲滅，現場無人傷亡。 新消防局第六大隊表示：資源回收場所火載量大，回收處理業者平時應對可能引起火警微小火源應做好危機管理；場區內需嚴禁煙火，勿有焚燒或抽菸行為。以避免火災發生造成生命財產損失，如發現火災、異常情況，應立刻撥打1

基隆民宅火警1死1傷　違停影響救災

基隆民宅火警1死1傷　違停影響救災

即／台南四草大橋女子落水　自行游上岸

即／台南四草大橋女子落水　自行游上岸

台南關廟今晨火警！　樣品屋失火狂燒

台南關廟今晨火警！　樣品屋失火狂燒

即／高雄林園晚間大火！至少3人受困

即／高雄林園晚間大火！至少3人受困

關鍵字：

南消一大柳營分隊社區宣導防範住家電器火災

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面