南消一大柳營分隊　社區宣導防範住家電器火災有夠力

▲南消柳營分隊和柳營防火宣導隊，前往會場向民眾宣導如何防範電器火災。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市柳營中興社區，利用假日邀請鄉親攜家帶眷一同參與活動，南消柳營分隊和柳營防火宣導隊也前往會場宣導如何防範電器火災，透過居家安全診斷表來檢視家中潛在的危險因子，現場也帶了電器說明如何正確使用，並且分享如何改善才能減少災害的發生。

根據消防署的資料顯示，電器火災為起火原因的前三名，起火處多為廚房與臥室，針對家中電器使用的安全性建議如下：1.充電器、烤箱、微波爐等電器設備，不使用時應隨手拔掉電源插頭。2.拔下電器電線時應手持插頭拔下，不可拉扯電線以免造成內部銅線斷裂。3.電線不可綑綁使用以免通電時產生的熱量蓄積導致起火燃燒。4.使用電鍋、烤箱、微波爐等高耗能的電器時禁用同一條延長線，應分別插在迴路不同的插座5.使用電暖爐、鹵素燈等發熱電器時，應與可燃物保持安全距離，不可使用電暖器烘衣。使用具有CNS檢驗合格及節能標章的電器用品。

使用電氣時應保持警覺，如發現異常應立即停止使用，若不慎發生火災應立即切斷電源，用滅火器或滅火毯做滅火的動作，若火勢擴大無法控制應立即撤離並撥打119，為了達到災害初期可以馬上發現，家中的廚房、客廳、臥室應裝設住宅用火災警報器，住警器3大功效：1.及早發現。2.及早反應。3.及早逃生。在火災前期提醒住戶做初期面火及逃生，以降低生命與財產的損失，最後舉行有獎徵答活動，加深鄉親對於防範電器火災的資訊，達到寓教於樂的效果。

台南市長黃偉哲表示，透過一次次的防災宣導，讓防災的安全觀念向外擴散至更多人，消防人員能力是有限的，讓每個人都能夠擁有充足的防火防災知識，藉而守護自己及家人的生命財產安全。

消防局長李明峯表示，藉由社區里民活動來做防災宣導，可以在短時間內讓更多的鄉親學習到防災知識，提醒民眾定期檢查臥室及客廳使用電氣之安全，檢視家中所忽略的危險因子並做改善，減少災害的發生。