騙鬼母湯來！新北中元祭放水燈遊行　金山警結合普度打詐宣導

▲新北市金山警分局結合普度打詐宣導。（圖／新北市金山警分局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區金山慈護宮在中元節年度宗教盛事，辦理一系列儀式活動如普度、放水燈、搶孤、跳鍾馗等，其中特別與金山警分局聯手合作，結合祭拜「好兄弟」共同辦理防詐宣導，期使民眾提高防詐警覺，拒絕詐騙誘惑，一起守護財產安全。

金山慈護宮18日下午起舉行中元普渡活動，金山警分局設攤宣導並於金山老街與遊客、商家互動式宣導，宣導近期高發生率詐騙案例，藉由本次地方盛事宣導、提升轄內居民反詐意識、識詐能力；現場除了擺放宣導看板外，也逐一發放自製宣導文宣，遊客、店家反應熱絡，宣導品索取而空。

另普度法會於晚間6時舉行，由慈護宮游董事長等廟方人員及金山警分局同仁全程參與，祈求地區風調雨順、國泰民安，法會儀式約1個多小時結束，會後由廟方幹部邀請信徒至宣導攤位處，由分局同仁進行識詐、反詐宣導，並與廟方人員一同發送慈護宮所製作之小香包，最後再由廟方人員與分局同仁呼喊「打擊詐騙、打擊毒品」等宣導標語，吸引路過民眾駐足拍照。

金山警分局長沈明義表示，中元普渡祭祀乃以「祈求平安」為中心思想，透過結合宣導的方式，將人民的財產、生命安全訴求具體呈現在「防詐」和「交通安全」等主題宣導中，以提升居民自我防衛意識，另持續配合各類專案加強查緝力道，遏止犯罪及交通違規事件發生，以達安居樂業之目標。