全身黑白色系　女「穿1服飾」秒遭面試官打槍傻眼：要我回家換掉

▲女子面試時，竟然被要求回家換衣服。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上表示，她穿著看起來形象專業的黑白色系衣服前去面試，然而一到現場，面試官看到她後竟然要求「回家換衣服後再來」，讓她覺得受到委屈，所穿服裝也在網路上引發討論。

名叫泰蕾西亞(Tyreshia)的女子在TikTok上分享她不愉快的面試經驗意外爆紅，影片中可看到，她穿著白色上衣與淺色系罩衫，下半身搭配著一件黑色短褲，結果竟然被拒絕面試。

泰蕾西亞表示，「我真不敢相信，面試人員竟然叫我回去換掉這身衣服，然後再回來」，她覺得自己當天的穿著看起來很整潔又專業，不理解面試官為何會這樣要求。

影片曝光後立即爆紅，獲得530多萬點閱，大家對於泰蕾西亞的面試服裝是否合適有不同看法，有人認為她的穿著完全沒有問題，「你應該看看被我面試的人都穿什麼，你穿得比他們好多了」、「夏天這麼熱為什麼不能穿短褲」。不過也有人表示，「穿短褲面試很不適合」、「短褲感覺很不專業」、「他們願意另外再次面試，你已經很幸運了」。