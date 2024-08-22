老婦代客遛狗遇劫「倒車撞輾亡」　愛狗也遭毒手

▲喜愛狗的達頓，在遛狗時遭劫車身亡。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

美國西雅圖一位深受喜愛的80歲狗狗遛養員在一場劫車事件中喪生，當時她試圖保護自己和客戶的寵物。

《美聯社》報導，根據西雅圖警探穆諾茲（Eric Munoz）通報指出，警方於20日上午10時左右接到通道開車搶劫案件，前往麥迪遜大道社區，抵達時發現一名路人在街道中央對一名年長女性進行心肺復甦術。該名女性最終被宣告當場死亡。

《西雅圖時報》報導，這名老婦被朋友確認為達頓（Ruth Dalton），是「奶奶小動物照護所」（Grandma’s Critter Care）的老闆。

目擊者迪南（Laura Dynan）描述，她當時在家中聽到尖銳的煞車聲，隨後出門查看，發現達頓在她的車外，正在與試圖劫走她車子的一名男子搏鬥。迪南說，許多路人見狀紛紛上前幫助這名女子，其中一人甚至拿棒球棍幫忙。然而，劫車惡煞竟然倒車輾過達頓，隨即加速逃離現場。

迪南表示，「他（歹徒）根本不需要倒車。這位女士在為他人和自己的狗狗奮戰。這不是關於車子的問題，而是關於狗狗。」

據穆諾茲透露，警方在20日下午接到西雅圖動物控制部門的報告，稱在距離麥迪遜大道約8公里遠的一處公園內發，現了一隻死亡的狗。警方隨後趕到現場，並在附近找到了達頓遭劫的車輛。