親手毀掉美國夢！　中國教授兒女面前「連轟2槍殺妻」

▲中國裔教授在美國殺害妻子，面臨謀殺罪起訴。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

中國名校畢業後到美國取得博士學位，追尋美國夢的華裔教授朱大衛（David H. Zhu，音譯），日前竟然在兒女面前，手持霰彈槍連開2槍轟斃老婆。

綜合外電報導，47歲亞利桑納州立大學管理與創業系教授朱大衛，17日下午在家中與妻子嚴儀娟（Susan Yijuan Yan）發生爭執，失控開槍射殺對方。據了解，當時他是趁老婆轉身時，持霰彈槍朝她背後連開2槍，而當時19歲的女兒和14歲的兒子都在家中。

犯案後，朱大衛打電話向警方自首。警方抵達現場時，嚴儀娟早已死亡，斯科茨代爾（Scottsdale）警方當場逮捕朱大衛。當局指控朱大衛開槍殺害妻子；目前，朱大衛被羈押於馬里科帕郡監獄。

警方確認，事發時兩人的孩子都在家中。出於保護隱私的考慮，警方不會公布他們的名字，該部門的危機干預服務人員目前正在協助這個家庭應對這場悲劇。

朱大衛畢業於中國名校南開大學，赴美攻讀博士並取得密西根大學博士學位，並在美國成家立業，符合經典的美國夢；然而，據法庭文件顯示，子女們都表示，父母經常吵架，案發當天兩人更激烈爭吵，父親盛怒之下便殺了母親。