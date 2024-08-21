郵局配送異常通知「留手機號碼」　千人揪1破綻：是詐騙

記者黃翊婷／綜合報導

近日有民眾發現詐騙集團新手法，詐團冒充中華郵政名義通知包裹配送異常，單子上卻留下郵務專員的手機號碼，客服時間還註明「營業到晚上9點」，引發超過千名網友熱議。有熱心網友表示，快捷郵件或包裹有時候的確會留手機號碼，但單子上會註明是哪一間郵局支局，民眾可以上郵局網站查詢條碼真偽，「多留意一下，詐騙就不會得逞」。

▲包裹配送異常詐騙又出現了。（圖／翻攝自Facebook／仁武分局波麗士）

高雄市仁武警分局日前在臉書公開一張通知單圖片，提醒民眾注意詐騙，有詐團冒充中華郵政，謊稱包裹配送異常，並留下郵務專員的手機號碼，要求民眾回電，單子上面甚至註明營業時間為平日上午9點30分至晚上9點。

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文章公開之後吸引超過千名網友按讚，大家紛紛留言找破綻，「誰都知道郵局的營業時間，就算留電話也不會留手機吧」、「郵局營業時間才不會到晚上9點」、「上班時間這麼長，果然是能者多『牢』」、「這鐵定詐騙啊！我們這裡的郵局，掛號連電鈴都不按、電話都不打了，哪可能給你留電話」。

也有熱心網友表示，一般郵務士騎機車遞送郵件不會留手機號碼，但快捷郵件或包裹有時候的確會留手機聯繫，只是郵務士不是客服，也不負責承辦文書業務，單子上面通常會註明是哪一間郵局支局，民眾若有疑慮，也可以上郵局網站查詢單子上的條碼真偽，「多留意一下，詐騙就不會得逞」。

其實，同樣的詐騙手法在今年1月就曾引發大眾關注，當時中華郵政發布新聞稿表示，詐團以郵件方式通知民眾有郵務貨件配送異常、無法順利投遞，進而誘騙民眾撥打詐騙電話，意圖盜取個資，若民眾發現有不明來源郵件、簡訊或電子郵件，可撥打中華郵政公司客服專線0800-700-365（手機請撥付費電話04-2354-2030），或撥打165反詐騙專線查證，以維護自身財產安全。