富家女遭詐千萬！詐團「1天4組騙簽本票」囂張傳訊：釣到大魚了

▲6名男子騙富家女簽下千萬本票，遭檢方起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

北市1名富家女近年陷入網路愛情陷阱，陸續借出或承擔不少金錢債務，今年初，李姓男子等人發現富家女好欺負，竟然分成4組人馬，約富家女在同1天見面，假意幫富家女還錢，富家女接連被騙上車，簽了4張本票共1千萬元，家屬得知後報警，台北地檢署19日依利用他人心智缺陷詐欺等情形詐欺罪，起訴李男等6人。

據了解，富家女的父親曾在多家知名企業擔任要職，在財務與經營方面的專長備受國內外媒體肯定，私底下也早就為女兒規劃理財，只是過去幾年來，偶而會有陌生人拿著本票、借據要求父償女債。

2024年1月間某天，富家女誤以為自己欠債，約了李男等4批人見面，首批人馬下車就以「可以幫忙還債」為由，要被害人簽下200萬元本票，之後又接連出現3台車，也是以各種代償借貸為由，要被害人簽票，家屬得知被害人簽的本票面額總計1千萬元，認為事態嚴重，決定向法院申請監護宣告，避免女兒再遭騙受害。

在刑案部分，檢警調查發現，被害人過去曾陷入網路愛情陷阱，誤信網路男友而轉帳受騙，這次被害人疑似為了解決留下的債務問題，又再遭人詐騙，李男等嫌犯到案辯稱，他們4車人馬互不認識，都是被害人開口向他們借錢，否認不法。

但辦案人員根據監視器畫面，發現前後4輛車子出現時間緊密，彼此間通訊軟體中，甚至出現「釣到大魚了」等對話，檢察官因此認定，李男等6人涉嫌共謀利用他人精神障礙、心智缺陷而致辨識能力顯有不足等情形，使之將本人或第三人之物交付的準詐欺罪，依法提起公訴。