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屏東女認識「韓籍美國人」欲交往　見面要先匯3萬被拆穿

▲東港警分局長高至正到郵局贈送警察熊，感謝行員機警成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高至正到郵局贈送警察熊，感謝行員機警成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局轄內的東濱派出所及新園分駐所先前發生兩起詐騙案，均因行員機警，聯絡警方即時到場成功阻詐；其中一起國際愛情騙子、一起購買中藥費，分局長高志正為感謝行員機警協助，日前贈送可愛的警察熊，表達金警聯手合作無間的必要性，有效守護民眾的財產，深獲行員喜愛。

▲東港警分局長高至正到郵局贈送警察熊，感謝行員機警成功阻詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

何姓女子日前到東港中正路東港郵局欲匯款3萬元，行員發覺她帳戶金流單純，極少有匯款情事，細心詢問匯款細節，始知她在網路上認識韓籍美國人，對方稱想以結婚為前提交往，需她協助支付機票錢，行員察覺這個是詐騙集團「假交友徵婚詐財」的詐騙手法，聯絡東濱派出所員到場，提醒她遇到詐騙集團，切勿相信，讓她打消匯款念頭。

新園分駐所則是接獲新園郵局聯絡，指有1名吳姓婦人欲提領帳戶內現金23萬元，因提領金額龐大，行員關懷詢問她提款用途，得知要向購買不明中藥，行員發覺此為常見「假推銷」徵兆，經員警及行員勸說此為詐騙集團慣用手法，她驚覺受騙，及時停止提款，並感謝警方及行員守住自己的退休金。

東港警分局呼籲，近來許多民眾透過交友軟體認識網友，進而掉入愛情陷阱匯款給對方，另詐騙集團利用高齡人口對他人警覺性較低，以購買保養品、藥品等手法詐騙，為防止民眾受騙，持續辦理金警聯手攔阻詐騙，向第一線接觸民眾的金融機構宣導遭詐徵兆，增加識詐技巧，避免民眾遭詐欺，多點關心與提問，守護民眾財產。

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