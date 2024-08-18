3女柬埔寨陪酒被逼賣淫！她條件差轉賣做詐騙　女經紀兩度無罪

▲吳女遭指控招攬多名女子到柬埔寨陪酒，強逼女子賣淫、詐騙，不過一審、二審均判無罪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳佩蓁／台中報導

台中一名吳姓女子被3名女子指控，2022年4月間招攬多名女子前往柬埔寨陪酒，抵達柬國後吳女竟與綽號「胖哥」等3名男子聯手，扣留3名被害女子護照，並以2萬~5萬美金不等的價格，分別將3女轉賣到不同園區賣淫、詐騙。檢方依違反人口販運法等罪起訴吳女，不過一審、二審法官認為被害人前後證述不一，無其他證據證明有遭吳女強迫至國外從事不法，判無罪。

判決指出，吳女2022年4月間招攬多名女子到柬埔寨一間酒店從事陪酒，吳女與酒店業者胖哥等3人，以辦理簽證為由扣留女子護照，並以工作合約規定上班需滿3個月才能離開，否則要支付5萬元美金的高額賠償，強迫女子從事賣淫或詐騙，若不聽話就會被毆打、拘禁。

之後，吳女等人更以2萬至5萬元美金的價格，將3名女子小美、小甜、小琳（化名）賣到其他園區，其中小甜（化名）因「條件不好」，還被二度轉賣、逼簽20萬本票，事後3人趁工作人員不注意時脫逃，並尋求外人幫助返台，全案才曝光。檢方認定吳女是「人蛇」並依法起訴。

台中地院審理後，吳女否認犯行，辯稱她並未扣留小美、小甜、小琳等3人護照，其中小琳是她的國中學妹，當初是小琳自己說要到柬埔寨找做詐騙的朋友，才向她借錢買機票，另外2人則是透過應徵八大工作群組主動聯絡她，她並未強迫3人從事賣淫、詐騙。

法管勘驗相關LINE對話紀錄及手機通聯後，發現3名女子證述前後不一，礙難遽信，未提出相關證據為證，一審判吳女無罪；檢方上訴台中高分院後，二審法官仍維持一審認定，判吳女無罪，全案仍可上訴。