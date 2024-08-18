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社會 社會焦點 保障人權

網購玉石、賭石詐騙案頻傳！他看直播下注贏1280萬...結果夢一場

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

近來社群平台發達，網路直播收看民眾變多，刑事局發現近來包含抖音、臉書不少介紹玉石寶石的直播暗藏詐騙陷阱，不少民眾因網購玉石甚至是參與直播賭石受騙，警方呼籲這類高價寶石買賣及賭石活動牽扯大批現金，民眾不要參加以免上當；買賣翡翠玉石應選擇有口碑在地商家方有保障。

刑事局引援案例指出，8月初、北部一名年約30歲的吳姓機械工，瀏覽抖音平台直播賭石，直播邀約觀眾對現場拿出石頭做賭注，若切開為綠色翡翠則為贏家，贏家每人可得新台幣60萬元，猜錯則輸掉下注金。

吳男在直播間留言下注，直播主要求吳男加客服莎莎LINE帳號，吳男參與直播間的5場賭石，總計匯款4萬7千餘元，待直播主剖開5顆石頭，吳男賭贏其中2顆石頭，贏家金額分別為680萬元及600萬元，客服要求吳男提供名下4個金融帳戶，才能轉帳1280萬元彩金，卻要求吳男匯下注金尾款6萬7千元，才能辦理匯款，並聲稱程序、手續問題而無法先從獎金扣除，吳男才驚覺遭詐騙。

另名中部50歲的周女，從2022年起收看網路賣場「買賣玉石投資」直播，透過直播下單，購買實體玉石，或在直播間以低買高賣的方式賺取價差，對方聲稱保證獲利穩賺不賠。

周女發現匯款購買玉石投資有獲利，未料這是詐團養套殺手法，該帳號2023年6月轉到抖音經營，周女最後一次投資，前前後後網路轉帳22筆至對方帳戶，最後統計遭詐騙180萬餘元。

警方呼籲，近來詐團多利用TikTok抖音、臉書等社群平台進行直播，常以外匯期貨、黃金及博弈投資、寶石玉石買賣、賭石等管道作為詐騙話術，民眾務必留意投資詐騙；刑事局提醒民眾，應透過合法金融機構進行投資以確保權益，勿任意加入不明群組及直播投資邀約，民眾若有疑問，歡迎撥打24小時服務的165反詐騙諮詢專線諮詢。


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