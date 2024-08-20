「打詐騙」施政最優先重點！　賴清德：預算已增4.8倍

▲總統賴清德20日出席「2024全面阻絕詐騙論壇」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德20日出席「2024全面阻絕詐騙論壇」時表示，行政院長卓榮泰已將打擊詐騙列為施政的最優先重點，成功推動「打詐四法」，並提出「打詐綱領2.0」，明年預算達73億元，是今年預算的4.8倍，打擊詐騙將會更有力道。他期勉大家將打詐視同作戰，全面防止詐騙發生，跨國、跨部會、公私協力一起合作，並建立管道讓民眾參與，公開詐騙資訊處理情形。

賴清德表示，常聽到許多人遇到詐騙的故事，一生積蓄在一夕之間化為烏有，不僅個人生活陷入困境，甚至走入絕境，發生許多社會問題。他說，詐騙已經影響人民生活、社會安定，政府責無旁貸，一定要即刻採取積極行動來打擊詐騙。

賴清德指出，行政院長卓榮泰已將打擊詐騙列為施政的最優先重點，成功推動「打詐四法」，並提出「打詐綱領2.0」。明年預算達73億元，是今年預算的4.8倍，打擊詐騙將會更有力道，他相信在卓院長率領各部會全力推動下，一定可以收到好的效果。

賴清德提到，打擊詐騙事關重大，他特別利用今日論壇提出幾點勉勵，希望大家共同落實：第一，一定要有決心，要將打詐視同作戰，不成功絕不罷休；第二，要全面防止詐騙發生，以人民感受為最重要的根據，聽不到任何人受騙是政府打詐的目標；第三，要知己知彼，不能不知道詐騙是如何發生，現在的詐騙是集團的犯罪行為，分工很細，從詐騙到取財、從匯兌到虛擬貨幣、從投資詐騙到假藉公權力詐騙一般民眾，各種樣態都有，還導入科技、人工智慧及各種機器設備。

談及「跨國詐騙」，賴清德說，台灣的詐騙集團與中國、柬埔寨的詐騙集團結合，在這種狀況下，行政院相關部會更要有積極的作為，才能打贏詐騙集團。第一，要掃黑。黑道除了危害治安，也與毒、槍、詐騙相關，因此，要打詐、掃毒、掃黑槍，一定要拿出決心掃黑。

賴清德接著說，第二，檢、警、調、憲、海關、海巡、數位、金融及電信等都要跨部會合作。另成立打詐指揮中心作為平台，協調各部會。各部會不能單兵作戰，一定要團結、訊息共享、分工合作、分進合擊，才能發揮效果。

賴清德指出，第三，跨國合作。要與其他國家建立合作關係，對於被遣返回台的詐諞嫌犯，其犯罪事實也要能交予台灣的司法單位。司法人員不能輕縱警察及檢調單位好不容易抓到的詐騙集團，影響社會民心。第四，要建立管道，讓民間單位如電信業者、網路廣告業、第三方支付、電商、網路遊戲、金融機構、虛擬資產服務等加入，公私協力，一起合作。

賴清德表示，最後則是要開闢管道，讓民眾可以提供意見和參與，政府每天公布所發生的詐騙事件、多少受害者及損失金額，從而整理出新的詐騙行為並予以因應，民眾才能得到正確訊息並避免遭受詐騙；同時也能根據民眾提供的意見，以創新做法面對，化被動為主動。