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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭李孟諺婚外情閃辭原因！　黃揚明曝「賴系背景」：有人刻意對付

▲▼行政院秘書長李孟諺今（8）日召集各部會就卡努颱風南投縣後續災情進行盤整及因應討論。（圖／行政院提供，下圖同）

▲前交通部長李孟諺。（圖／行政院提供）

記者郭運興／台北報導

交通部長李孟諺遭爆10年「婚外情」，而李孟諺迅速致歉，並且請辭獲准。對此，媒體人黃揚明昨（19日）表示，李孟諺是賴清德嫡系人馬，一路隨著賴高升，但「蔡規賴不隨」，蔡政府誹聞可能沒事，但在賴政府，很抱歉就是馬上請辭。他指出，李孟諺今年不只被爆這個料，而且都有照片，明顯有人刻意對付，還有更可怕的事，就是女主角被傳出是「陸配」，難怪非辭不可。

黃揚明於節目《57爆新聞》表示，很多人沒想到，8月19日是賴清德上任第一季，滿三個月，折損的居然是交通部長。大家都以為是經濟部長或是哪個部會先下台，結果居然是李孟諺，還是因為婚外情。

黃揚明表示，賴清德表現「蔡規賴不隨」，蔡政府時期的王必勝，當時擔任醫福會執行長，被爆出有「小三」還有私生子，但不僅沒事，最後還升官至衛福部次長，不當官後，還能當獨董。

黃揚明認為，所以在蔡政府時，有誹聞可能沒事，但在賴政府，很抱歉就是馬上請辭。而且交通部長請辭通常是對行政院長，但李孟諺卻強調已經與總統賴清德、院長卓榮泰口頭請辭，全因為李是賴的嫡系人馬，必須跟賴說明清楚。

黃揚明透露，李孟諺的從政歷程，最早是在蘇貞昌時期的台北縣水利局，一路爬升到賴清德時期的台南水利局、台南市秘書長、台南市代理市長，後來還擔任最久的行政院秘書長，而賴清德當選總統，他也接下了交通部長一職。

黃揚明指出，其實李孟諺今年已經不只被爆這個料了，例如與遠東航空前董事長張綱維的律師一起喝咖啡、上個月和曾捲入詐貸案的命理師「諸羅山人」餐敘，而且這些爆料都有照片，明顯有人刻意在對付他。

最後，黃揚明強調，之前沒事，是因為那些照片都只是跟拍，但這次麻煩了，因為這些親密照片，只有他跟女主角手上有而已，但流出去就代表事情大條了。還有一個更可怕的事，就是這位女主角被傳出是「陸配」，在民進黨這樣的背景，難怪非辭不可。

▼李孟諺與小三合照。（圖／翻攝自批踢踢）

▲▼李孟諺小三陸配身分曝光！　住3千萬豪宅是遠航張綱維蓋的。（圖／翻攝自批踢踢）

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