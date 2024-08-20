民調／賴清德滿意度46.7%「蜜月期已結束」　3個月流失兩百萬支持者

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（20日）公布總統滿意度最新民調，46.7%民眾贊同總統賴清德執政方式、31.5%不贊同，台灣民意基金會分析，賴清德總統蜜月期已經結束，但仍身處多數民意支持的悠哉狀態中，但過去一個月，非常贊同賴總統處理國政的人流失5個百分點。感情溫度部分，44.4%民眾對賴清德有好感，但相較五月就職已下滑10.3個百分點，意味過去三個月，對賴清德有好感的人減少2百萬。

民調詢問：「台灣新總統賴清德上任已一個多月。一般說來，您贊不贊同賴清德總統處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現：10.1%非常贊同，36.6%還算贊同，19.4%不太贊同，12.1%一點也不贊同，16.3%沒意見，5.4%不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，賴清德總統八月聲望，也就是「總統職務表現贊同率」，下滑到46.7%，同時「總統職務表現贊同率」（Presidential Job Approval Rating）減去「總統職務表現不贊同率」（Presidential Job Disapproval Rating）只有15.2個百分點，基於這兩項判準，我們做出「賴清德總統蜜月期已經結束」的論斷。這隱含下一階段政治過程的挑戰與考驗將接踵而來，尤其如果社會支持不斷流失，執政將愈趨艱辛。

和上個月相比，贊同賴清德處理國家大事方式的人下滑3.2個百分點，不贊同的人略增0.3個百分點。這一來一往，使得贊同他處理國家大事方式的人比不贊同的人雖仍多出15.2個百分點，但和上個月相比，已減少3.5個百分點。台灣民意基金會指出，值得注意的是，在過去一個月，非常贊同賴總統處理國家大事方式的人流失5個百分點，等於流失近百萬鐵粉，並不尋常。

民調也詢問，「如果用0到100來表示對政治人物的好感與反感，0表示最冷，最強烈的反感；而100表示最熱，最強烈的好感；50表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。請您用0到100之間的數字來表達您對賴清德總統的感覺？」結果發現：在二十歲以上台灣成年人中，有44.4%對賴清德總統有好感，26%對他沒感覺，24.8%對他有反感。如果以平均度數來看，台灣人民對賴清德的感情溫度是54.65度，這是一個尚稱舒適的感情溫度。

與最近一次同樣調查做比較，也就是2024年5月剛就任總統的時候，可以發現，賴清德好感度大幅下滑10.3個百分點，反感度明顯上揚5.7個百分點，無感的人上升3個百分點。一個百分點等於 19.5 萬人，意味過去三個月，對新總統賴清德有好感的人減少2百萬，反感的人增加約111萬，無感的人也增加近60萬人。這對才上任三個月的新總統而言肯定是一個壞消息。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年8月12-14日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。