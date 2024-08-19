評李孟諺婚外情閃辭恐是內鬥！　游淑慧酸綠營：代代相傳優良傳統

▲前交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者郭運興／台北報導

交通部長李孟諺今（19日）遭爆10年「婚外情」，而李孟諺也迅速致歉，並且請辭獲准。對此，國民黨台北市議員游淑慧酸，這是個案，還是民進黨的通案？從早期的張俊雄、柯建銘，再到羅致政、李孟諺，甚至更年輕的丁允恭，可以說是代代相傳，「優良的傳統」不斷發生。她認為，這次桃色照片跟過去爆料不太一樣，更像是內鬥，不然為什麼接二連三爭議，都針對李孟諺。

游淑慧於TVBS節目《新聞大白話》表示，對民進黨而言，情色桃花事件應該習以為常了，李孟諺這件事，究竟是台南的個案，還是民進黨的通案？

游淑慧表示，桃花事件，從民進黨第一代的「雙人枕頭」張俊雄、柯建銘，再到了第二代的羅致政、李孟諺，甚至還有第三代更年輕的丁允恭，民進黨可以說是代代相傳、一脈相承，「優良的傳統」在民進黨身上不斷發生，像是一個「桃花窟」。

游淑慧指出，但為什麼民進黨不怕？因為他們的支持者不在乎，且過去更出現一個最高標準，有了這個標準，他可以不辭職就沒有人需要辭職，外遇生子還可以升官，那李孟諺這件事還算什麼。

最後，游淑慧認為，這次桃色風波跟過去爆料方式不一樣，不像過去由周刊踢爆，也不是小三爆料，這更像是一個內鬥，不然為什麼接二連三爭議，都是針對李孟諺。

蔡英文政府時期，擔任衛福部醫福會執行長的王必勝，在2021年10月也被週刊爆出「外遇生子」，當時他表示，因個人私領域事務處理不當，造成社會、工作團隊、家人及相關當事人的困擾，對此他表達深深的歉意和自責。事後他並沒有因為此事辭職，甚至後來還升官擔任衛福部次長一職，當時就曾遭到國民黨立委謝龍介大酸，為什麼沒有辭職還升官，難道是對少子化危機有貢獻嗎？

▼前衛福部次長王必勝。（圖／記者陳煥丞攝）