李孟諺小三傳八大行業出身　熟識人士：李「不太會拒絕別人」

▲交通部長李孟諺傳出與中國籍陸配發生婚外情。（圖／翻攝PTT）

記者李姿慧／台北報導

交通部長李孟諺昨(19日)遭爆婚外情，小三為來自中國福建的張姓女子，張女更傳出曾在台南八大行業工作，進而認識李孟諺。熟識李孟諺人士表示，李孟諺為人客氣認真，個性「不太會拒絕別人」，推測可能因此牽扯出婚外情。至於接任人選，目前傳出賴清德子弟兵魏健宏、工程會主委陳金德等人呼聲高。

19日PTT上有網友圖文並茂爆料，指交通部長李孟諺與一名張姓女子發生婚外情長達10年，兩人早在李孟諺執掌台南市水利局時就在一起，張女10年來不圖名分和錢財，李也對張付出真情，兩人時常出入高檔餐廳，在公開場合也不避嫌甚至親密合照，直到李孟諺升上要職，卻開始冷落張女，誓言破功，張心生苦楚找共同友人傾訴想挽回，卻被惡言中傷「都怪你勾引他」。

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昨起消息曝光之後，李孟諺神隱未出面，當天下午火速發布聲明，指過去行為對太太和家人造成困擾道歉，社會觀感不佳，已向總統賴清德、行政院長卓榮泰口頭請辭，隨後政院宣布請辭獲准。而張姓女子也傳出是已離婚的陸配，曾任八大行業，不過有關張女各種傳言迄今未獲證實。

熟識李孟諺人士表示，李孟諺平時為人客氣，做事很認真，對別人請託或上面交辦任務，不會說不，他的個性「不太會拒絕別人」，推測可能因此被捲入這起婚外情長達10年，如今因此事下台相當可惜，他是個會做事的人。

至於接任交通部長人選，則傳出總統賴清德子弟兵、曾任中華郵政公司董事長的魏健宏呼聲高，魏健宏曾任台南市政府交通局局長、中華郵政公司董事長，現為成功大學交管系教授。

另前任台鐵局長、交通部政務次長張政源也是外界點名人選之一，張政源曾任台南市交通局局長、台南市副市長，賴清德時任行政院長時，張政源調任交通部接任政務次長，因台鐵普悠瑪號出軌，張政源接下台鐵局長一職，不過任內也捲入「im.B吸金詐騙案」，及退休前花884萬經費的公帑出書談改革等爭議，恐怕也成他接任交長仕途的絆腳石。此外，民進黨前立委鄭運鵬、現任行政院工程會主委陳金德也呼聲高。