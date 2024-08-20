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新交通部長人選　賴子弟兵「魏健宏、張政源呼聲高」

▲▼中華郵政董事長魏健宏。（圖／記者賴文萱攝）

▲華航董事魏健宏也是外界點名接任交通部長可能人選之一。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部長李孟諺19日爆出婚外情後火速請辭下台，政院傳出規劃先由交通部政務次長陳彥伯代理交長，至於接任人選，除了陳彥伯也可能是人選之一外，外界點名賴清德子弟兵魏健宏、張政源，以及工程會主委陳金德、前立委鄭運鵬呼聲高。

李孟諺昨遭婚外情爆料攻擊後火速請辭，震撼政壇，也攪亂賴內閣人事布局，針對未來可能接任交通部長人選，則傳出總統賴清德子弟兵、曾任中華郵政公司董事長的魏健宏呼聲高，魏健宏曾任台南市政府交通局局長、中華郵政公司董事長，現為成功大學交管系教授，也是華航董事之一，原本被外界視為未來可能接任華航董座可能人選，如今李孟諺中箭落馬，魏健宏是否轉接任交長，也備受關注。

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另前任台鐵局長、交通部政務次長張政源也是外界點名人選之一，張政源曾任台南市交通局局長、台南市副市長，賴清德時任行政院長時，張政源調任交通部接任政務次長，因台鐵普悠瑪號出軌，張政源降薪接下台鐵局長一職，擔任救火隊，不過任內也捲入「im.B吸金詐騙案」，及退休前花884萬公帑出書談改革等爭議，恐怕也成他接任交長仕途的絆腳石。

此外，民進黨前立委鄭運鵬、現任行政院工程會主委陳金德也是接任交通部長呼聲高的人選之一。

由於李孟諺昨火速請辭後，今天(20日)並未踏入交通部，傳出行政院擬規劃由交通部政務次長陳彥伯代理交通部長，由於陳彥伯為交通部基層出身，具交通專業，熟稔交通部內業務，若接任交通部長將可無縫接軌推動業務，也是外界點名可能接任交通部長人選之一。

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