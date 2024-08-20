交通委員會考察嘉義縣市　王美惠肯定軍輝橋改建再推輕軌

▲立院交通委員會考察嘉義，交通部長李孟諺與立委王美惠對軍輝橋改建通車進行討論 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

立法院交通委員會日前考察嘉義縣市周邊交通建設，交通部長李孟諺親自出席。考察中立法委員王美惠針對嘉義市交通建設，再次與李孟諺部長提出討論。

王美惠指出，永欽1號橋於嘉義縣市之交界，為嘉義縣市民眾通勤往來的重要橋樑，上個月凱米颱風來襲，因八掌溪溪水暴漲，永欽1、2橋皆封閉禁止通行，拓寬改建工程是勢在必行。會勘中李孟諺部長即指示，永欽一號橋、二號橋加高拓寬改善，後續請縣市政府循「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)」提案申請，交通部公路局將予以協助。

王美惠說，軍輝橋是嘉義市重要聯外道路，即將於今(113)年11月完工通車，因施作工程臨時加作之便橋，經評估後不予留設，也將於12月底拆除，李孟諺部長現場即誇讚，臨時便橋的質量非常好，感謝公路局展現高度的執行力，才能讓軍輝橋如期如質完工，軍輝橋改建後拓寬，新增左轉專用車道，相信可有效疏導交通，減少塞車情況。

有關嘉義市輕軌計畫，王美惠表示，嘉義市藍線輕軌建設，市政府已於6月28日提報交通部，7月5日送至鐵道局辦理審查，鐵道局本周會將各業務單位的意見，回函至嘉義市政府，待市府修正完成再召開審查會議。