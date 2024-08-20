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快訊／李孟諺婚外情爆料者「帳號遭盜用」　台中警查出IP在美國

▲▼ 。（圖／截取自PTT）

▲李孟諺被爆料有婚外情。（圖／截取自PTT）

記者白珈陽／台中報導

交通部長李孟諺昨（19）日遭爆料有婚外情，李隨後發聲明向妻子、家人及社會道歉，並口頭請辭獲准。爆料來源是網路論壇PTT(批踢踢實業坊)，但帳號持有人黃姓男子其後發文表示「帳號被盜用」，據了解，黃男從事貿易，昨日傍晚已向台中警局報案，警方目前查出帳號是境外IP，全案朝妨害電腦使用罪方向偵辦。

據悉，黃姓男子（59歲）從事貿易公司，工作地點位於台中市大雅區，昨日傍晚向轄區警局報案，不過因居住地點在西屯，窗口轉向居住地附近派出所，黃男表示帳號已多年未使用，本次事件是遭人盜用，發文者並不是他。警方初步查出帳號IP在美國，依妨害電腦使用罪偵辦。

李孟諺19日被PTT網友爆料，指控他與一名張姓女子發生婚外情，且時間長達10年，早在李擔任台南市水利局長時，兩人就已經在一起，他們經常進出高級餐廳、公開場合，直到李升上要職，才逐漸冷落張女。消息曝光之後引發各界熱議。

婚外情事件曝光後，李孟諺火速發布聲明道歉，並向總統賴清德、行政院長卓榮泰口頭請辭，卓榮泰肯定李孟諺公務表現優異，尊重個人意願，並肯定勇於面對態度，准予辭職。

沒想到事件持續延燒後，爆料帳號持有人黃姓男子卻在PTT八卦版發文，澄清表示「收到站內信、記者來電才知有人利用我帳號爆料，本人近年來已很久不上PTT了，特此澄清。」而警方也證實，昨日傍晚黃男已到警局報案。

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