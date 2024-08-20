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大陸 大陸焦點 特派現場

變種M痘疫情全球蔓延　陸A股「防疫」概念股受關注

▲▼ M痘,mpox。（圖／路透）

▲新型M痘疫情從非洲開始流行，並向全球蔓延。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

世衛組織（WHO）14日宣佈，非洲流行的新型M痘為「國際關注公共衛生緊急事件」，各國公衛機構嚴陣以待。面對M痘快速在全球傳播，世衛組織呼籲疫苗製造商增加產量，也令全球資本市場相關概念股受到關注。大陸A股上市公司積極佈局，從檢測、疫苗等多領域切入，不少上市公司檢測產品紛紛獲批，相關疫苗研發產品也有望進入臨床階段。

▲▼非洲M痘（mpox）疫情。（圖／路透）

《金融界》報導，分析人士認為，國內多家企業猴痘（M痘，下同）病毒核酸檢測試劑盒已獲歐盟CE認證，擁有成本和渠道優勢的企業將率先獲得市場份額，應積極關注猴痘疫情變化和相關藥企疫苗、治療藥物研發、開發、獲批和放量進度，關注創新產業鏈相關研發、開發和生產需求變化。

據了解，大陸進展最快的疫苗為國藥集團中國生物北京生物製品研究所與中疾控合作研發的複製缺陷型天壇株M痘疫苗，已於2023年7月13日獲得國家藥監局藥品審評中心正式受理臨床試驗申請。

此外，國藥集團楊曉明團隊宣佈研發了三種針對M痘的候選mRNA疫苗VGPox 1-3；中山大學附屬第七醫院查高峰副研究員和詹曉勇副研究員團隊開發出多價M痘mRNA疫苗；中國科學院微生物研究所高福團隊設計了一種「二合一」的M痘病毒重組蛋白疫苗；智飛生物則表示，M痘疫苗產品仍處於臨床前研發階段。

至於在檢測試劑研發上，達安基因、聖湘生物、碩世生物、迪瑞醫療、迪安診斷、華仁藥業、麗珠集團等多家A股上市公司均公開宣稱有M痘檢測試劑盒產品。其中，聖湘生物提到，公司已開發M痘核酸、抗原、抗體等檢測試劑，並已取得歐盟CE認證，已對部分國家出口，目前佔總收入比例極低。

治療藥物方面，普利制藥在自媒體上宣佈，公司前瞻性佈局M痘疾病防控藥品，自主研發生產原料藥布林西多福韋和特考韋瑞（替韋立馬），助力M痘疫情的防控。亞太藥業則表示，公司產品阿昔洛韋是一種抗病毒類藥品，適用於單純皰疹病毒感染，在猴痘臨床治療上，有可能會被醫生用於對症治療。

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