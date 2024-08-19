美COVID-19疫情迅速升溫！　8月確診率創今年新高

▲美國疫情升溫。（圖為全美解封前景象／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

新冠病毒還沒有完全消失，美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據顯示，全國範圍內的病例正在上升，而且8月確診率遠高於人類呼吸道融合病毒（RSV）以及流感，更創下今年新高。

約翰霍普金斯大學傳染病醫生阿達爾賈（Amesh Adalja）表示，「自從新冠出現以來，我們每年夏天都會看到病例增加。今年夏天與往年不同的是，這些病例並沒有導致醫院陷入危機。」

阿達爾賈表示，造成季節性增加的因素可能包括旅行增多、人們待在室內避暑，以及病毒持續進化，這點可能幫助它繞過人們的免疫力。

由於新冠檢測現在不再普遍，很多感染沒有被報告，因此真實的病例數並不清楚。但觀察趨勢的一種方法是查看實驗室檢測的陽性率。從這個指標來看，疫情正在急劇上升。

儘管如此，診所並沒有看到呼吸道疾病症狀患者的比例明顯增加。與新冠相關的住院人數正在上升，但仍低於冬季水平，並且遠低於疫情早期出現的高峰。

CDC還試圖通過在全國參與站點的污水和其他廢水中，尋找病毒來監測冠狀病毒的傳播。

最新的廢水數據來自8月初，顯示病毒水平達到了1月以來的最高點。在西部和南部檢測到的水平最高，東北部最低。該機構將全國廢水病毒活動水平標記為「非常高」。

專家表示，由於這些數據存在局限性，解讀時應謹慎。

布朗大學流行病學研究員努佐（Jennifer Nuzzo）說，「你只知道這意味著外面有很多病毒。但你不知道實際有多少人感染。」儘管如此，努佐補充說，廢水數據表明「外面確實有很多新冠病毒」。