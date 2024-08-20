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她第一次見全聯打烊前幫水果蓋被被　內行網友曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

民眾林小姐日前在臉書發文分享趣聞，她表示，第一次在快打烊的全聯，看到店員幫蘋果、奇異果蓋上冰過的溼毛巾。文章公開之後吸引將近3000名網友按讚，很快就有內行人留言解答，這樣做其實是為了避免水分流失，水果的外皮才不會變得乾乾皺皺的。

民眾目擊全聯店員幫蘋果、奇異果蓋上冰過的溼毛巾。（圖／林小姐同意授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲蘋果被用溼毛巾蓋住。（圖／林小姐同意授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

林小姐18日在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，表示自己第一次在快打烊的全聯（位於高雄市），看到店員幫蘋果、奇異果蓋上冰過、還會滴水的溼毛巾。

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民眾目擊全聯店員幫蘋果、奇異果蓋上冰過的溼毛巾。（圖／林小姐同意授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▼▲奇異果也有「蓋被被」。（圖／林小姐同意授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

民眾目擊全聯店員幫蘋果、奇異果蓋上冰過的溼毛巾。（圖／林小姐同意授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文章公開之後吸引將近3000名網友按讚，大家紛紛留言討論，「好可愛，蘋果、奇異果晚上睡覺也要蓋被被」、「水果們也有晚安面膜，好可愛，這招偷學起來」、「我常在打烊前1小時買奇異果，這些厚重溼毛巾很常見」、「我家外面的水果店賣到12點，用帆布蓋起來而已，都不怕被偷」、「家樂福的馬鈴薯也有蓋布，避免提前發芽」。

至於為何要給水果蓋溼毛巾，有內行網友留言解答，目的是為了保留水分，避免水果表皮的水分流失，這樣明天開店時，水果外皮才不會變得乾乾皺皺的。

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