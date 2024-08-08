　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯、家樂福參展永續博覽會　揭秘螢火蟲復育、籠飼雞體驗箱

▲▼全聯、家樂福參展「2024亞太永續博覽會」。（圖／業者提供）

▲全聯、家樂福等業者參展「2024亞太永續博覽會」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全台最大永續嘉年華「2024亞太永續博覽會」8月8日至8月10日在台北世貿一館舉行，全聯、家樂福等通路也參加盛會。其中全聯以「農業再生之夢」為主題分享永續理念，更因為在大安森林公園成功復育螢火蟲、孕育生物多樣性而獲獎。家樂福也以「從i開始」介紹10大永續價值，展場也打造「籠飼雞體驗箱」，模擬經濟動物辛苦的環境，讓民眾意識到動物福利標章產品的重要。

▲▼全聯、家樂福參展「2024亞太永續博覽會」。（圖／業者提供）

▲全聯參展「2024亞太永續博覽會」，以「農業再生之夢」為題。（圖／業者提供）

★全聯「農業再生之夢」

全聯今年首次參與亞太永續博覽會，展區以「農業再生之夢」為題，展出小農經濟學、生態農作、科技農畜、平價有機、裸賣減塑5大類別，綠色消費概念說明自生產、配送、上架，皆以最高標準嚴格控管，將永續概念融入循環生產的流程中，並全力支持友善耕作，在維護生物多樣性、守護生態永續的同時，讓消費者享受新鮮且超值的食材，創造全聯、農友、供應商、消費者與土地生態共贏的永續價值鏈。

展覽期間，全聯展區每日13:00、15:00推出「小農講堂」，來自台灣各地的天菜小農輪番上陣，邀請農友林浩平、吳宗翰、謝汶勳、盧怡婷、六甲田莊鮮乳總經理黃孝安、鮮乳坊通路經理顏君珊，與民眾分享無毒栽種玉米筍、正港香辣的大蒜、保育珍稀諸羅樹蛙的綠竹筍、有機木耳、星級鮮乳以及牧場永續管理的故事，參與有獎徵答，還有機會獲得限量小農新鮮產品、周邊商品等好禮。

「福利熊與水果探險隊」也將連續3天現身，跟民眾近距離互動，還送限量好物，每日限量100個。同時於現場完成任務，還可把限定版「福利熊老鷹紅豆銅鑼燒」帶回家，每日限量600個，送完為止。

▲▼全聯、家樂福參展「2024亞太永續博覽會」。（圖／業者提供）

▲現場完成任務，還可把限定版「福利熊老鷹紅豆銅鑼燒」帶回家。（圖／業者提供）

此外，全聯今年於7月以「生態公園 築夢大安」，榮獲2024第二屆TWBA台灣生物多樣性營利事業組銅級，連續2屆獲獎。近年來生物多樣性的消失，是全球關注的議題，全聯董事長林敏雄在10年前號召，結合產、官、學、民資源，成立「大安森林公園之友基金會」。

以科學、友善生態的方式，進行土壤及排水改良，種植原生植物、維養樹木、驅蚊改善環境，並打造生態池，營造棲息環境，吸引原生昆蟲、蝶和鳥，並迎來保育類動物鳳頭蒼鷹，甚至成為全世界第一個成功在城市裡「復育螢火蟲」。加上透過環境教育，落實全民認識生態，將生態觀念永續傳承與發展，符合聯合國永續發展目標SDG4優質教育、SDG15保護陸域生態系。

若想對永續議題深入了解，全聯於8月9日下午1點到1點半，在永續沙龍特別舉辦「找回都會螢光」講座，由「大安森林公園之友基金會」，分享螢火蟲重返城市的動人奇蹟故事。接續2點到2點半，由全聯行銷部協理劉鴻徵分享「全聯農業再生之夢」。

▲▼全聯、家樂福參展「2024亞太永續博覽會」。（圖／業者提供）

▲家樂福參展「2024亞太永續博覽會」，以「守護我們的家從 i 開始」為主題。（圖／業者提供）

★家樂福「守護我們的家從 i 開始」

家樂福參與「亞太永續博覽會」，展區以「守護我們的家從 i 開始」為主題，分享家樂福近年積極推動的10大永續價值。今日揭曉「2024第四屆TSAA台灣永續行動獎」，家樂福今年再次以「SGD12從i開始我就是影響力」積極推動消費者行動榮獲金獎肯定，由家樂福總經理王俊超親自出席領獎。

家樂福永續長蘇小真表示，為了減少每次策展不可避免的廢棄物，這一次展區設計，以可以重複使用的布料及組合結構為主，所有展品都是輕便好收納，未來將重複使用，希望讓策展製造的廢棄物降至最低。

▲▼全聯、家樂福參展「2024亞太永續博覽會」。（圖／業者提供）

▲▼現場還打造「籠飼雞體驗箱」以等比例特製，讓民眾一同體驗辛苦「雞生」。（圖／業者提供）

▲▼全聯、家樂福參展「2024亞太永續博覽會」。（圖／業者提供）

展區設計必看亮點，包括以「從i開始」介紹永續價值，還有顧客如何從購物開始永續綠生活。現場還打造「籠飼雞體驗箱」，以等比例特製，模擬經濟動物的生活環境，讓民眾一同體驗辛苦「雞生」，感受經濟動物們為人類的付出，進而選擇動物福利標章產品。

另打造「一個都不能少的力量」，以許多小磁鐵拼出WE的主題，加上眾多相片，展示家樂福與永續夥伴們跨域合作協力，分別在食物、教育、藝術領域創造的影響力與改變，看完還可以拿走一個最想參與的永續行動磁鐵。8月10日下午3點半至4點，更有永續沙龍講座，由蘇小真演講「從i開始 我就是影響力」。

2024亞太永續博覽會
日期：8月8日～8月10日
時間：上午9點～下午5點
地點：台北世貿一館
免費入場

你可能也想看

全家「永續快閃店」逛展送匠吐司！7-11「體驗關招牌燈」抽500元

超商優惠大噴發！父親節咖啡買10送10、27杯888　終極懶人包

超商賣蘭花送爸爸？網一片困惑　業者解謎：象徵堅毅的父親之花

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
「雙腿夾頸」騰空虐待男嬰！67歲父還有18歲兒　24歲母背景
女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭
快訊／羅嘉翎淚崩喊「對不起大家」
快訊／羅嘉翎跛腳離場！　16強對手若打進金牌戰她還有敗部復活
台灣40年後將「沒有冬天」衝擊溫泉業　未來颱風減少但傷害更大
「看YT自學射箭」挺進奧運！他射出1分意外爆紅
7.1強震晃到站不穩！鹿兒島房倒塌有人受困　道路裂開
快訊／28歲律師淪詐團軍師海削千萬　鄭鴻威求交保被打臉
跆拳道甜心羅嘉翎巴黎奧運首戰　0比2落敗
7.1強震！　日氣象廳急調查：與「南海海槽大地震」是否有關

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

全聯、家樂福參展永續博覽會　揭秘螢火蟲復育、籠飼雞體驗箱

全家「永續快閃店」逛展送匠吐司！7-11「體驗關招牌燈」抽500元

【廣編】你捏過了嗎？台北捷運科學麵手拉環　引爆乘客好奇心

超商促銷大噴發！父親節咖啡買10送10、27杯888　終極優惠懶人包

海尼根《夢想青農孵化行動》揭曉！「酒菜盒子」佳評如潮、周春米快閃挺青農

【廣編】鈣質補充不能等！娘家每天鈣解決鈣質攝取不足難題

佳格「以愛灌溉」邁入第二年　攜手H2U永悦健康、BB Truck打造「狀態很好」的偏鄉

天王郭富城完美詮釋美心月餅精神　熟悉的中秋味道保留傳統再推低糖、流心新滋味

7-11新口味「厚乳霜淇淋」開賣！頂配「酷聖石聖代款」冰控必吃

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

【是沒看到還是裝沒看到？】遞麥給 #王齊麟 他急拍手沒接 #李洋 傻眼XD

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　霸氣護愛「她被我強制接機」

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

全聯、家樂福參展永續博覽會　揭秘螢火蟲復育、籠飼雞體驗箱

全家「永續快閃店」逛展送匠吐司！7-11「體驗關招牌燈」抽500元

【廣編】你捏過了嗎？台北捷運科學麵手拉環　引爆乘客好奇心

超商促銷大噴發！父親節咖啡買10送10、27杯888　終極優惠懶人包

海尼根《夢想青農孵化行動》揭曉！「酒菜盒子」佳評如潮、周春米快閃挺青農

【廣編】鈣質補充不能等！娘家每天鈣解決鈣質攝取不足難題

佳格「以愛灌溉」邁入第二年　攜手H2U永悦健康、BB Truck打造「狀態很好」的偏鄉

天王郭富城完美詮釋美心月餅精神　熟悉的中秋味道保留傳統再推低糖、流心新滋味

7-11新口味「厚乳霜淇淋」開賣！頂配「酷聖石聖代款」冰控必吃

快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

台南永康就業中心巴結爸爸　找工作送按摩

第一眼看到小島還是貓頭？測驗你是討好人格還是充滿原則

飼主快出現！彰化捕獲超罕見「牛蛇」　防疫所公告認領

結合法式概念的越南料理！Luma Café插旗宜蘭　吃得到牛尾河粉

短延時豪雨轟中南部　下周三後又有颱風生成機率

攜手衛生局行動醫療服務　中埔分局加強反詐騙宣導力道

限時4天必衝！「New Balance Fun釋基地」快來玩遊戲拿好禮～體驗頂級跑鞋More v5

網球從天而降！　他抬頭見小黑狗守陽台期待：快丟回來

桃園楊梅看診族有福了！公車722、722A路線明起正式通車

特大顆火烤鹽味腰果 無人工添加 共帶回24包

消費熱門新聞

肯德基推出「小怪獸無骨脆雞」！

7-11多入優惠82折加價限量小車

超商促銷大噴發！咖啡買10送10、27杯888

漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑

快訊／屁孩躺萊爾富冰櫃慘了！業者報警喊告　食品全數下架消毒

賀拳擊女王奪銅！超商買1送1優惠再加碼

超商咖啡買6送6！快設鬧鐘手刀搶

7-11全新口味「厚乳霜淇淋」開賣

美式賣場獨賣家中必備「寵鬼神器」　爸媽手刀搶搬

漫才天團達康.come、面白大丈夫登上校園舞台

飯店推超吸睛父親節蛋糕

肯德基應援優惠再加碼吃6天！

TEN THOUSAND台北京站、桃園林口店開幕倒數

APP送大麥克買1送1當機！麥當勞道歉了

更多熱門

相關新聞

全家永續快閃店送吐司、7-11體驗關燈抽500元

全家永續快閃店送吐司、7-11體驗關燈抽500元

全台最大永續嘉年華「2024亞太永續博覽會」在今（8）日起至8月10日於台北世貿一館盛大開展，全家便利商店打造首間「永續研究室」，首度亮相市面上第一款獲證全穀含量25%以上的「匠吐司」，期間逛展和體驗就可獲得匠吐司、鮮果乾等商品。而7-ELEVEN以「日常碳」為主軸，體驗關招牌燈、AI測驗等活動，就能抽500元商品卡！

超商咖啡買6送6！快設鬧鐘手刀搶

超商咖啡買6送6！快設鬧鐘手刀搶

宜蘭傳藝七夕限定夜間光景　連4周登場

宜蘭傳藝七夕限定夜間光景　連4周登場

七夕優惠！全聯麻糬新品告五人「撩妹」助攻

七夕優惠！全聯麻糬新品告五人「撩妹」助攻

吃在地食當季家樂福微笑小農專區

吃在地食當季家樂福微笑小農專區

關鍵字：

全聯家樂福2024亞太永續博覽會

讀者迴響

熱門新聞

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！1舉動被讚男友模範

林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

李洋曬女友合照：第一次出國沒帶球拍

張本智和遭逆轉勝！崩潰：寧願死也不想面對

即／日地震上修7.1！海嘯注意報區域擴大

即／日本6.9地震！發布海嘯注意報

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆

抽血斷髮！印度女將金牌戰超重150克失格

日7.1地震！2機場封閉跑道　航廈玻璃碎滿地

馬桶吸把悠遊卡竟是停車場神器！他實測全場爆笑

離婚協議被當廢紙依依三月就被逐出前夫家

26歲護士老婆出軌醫生！　綠帽夫絕望身亡

快訊／雲林29歲女騎士內出血搶救無效亡

各國瘋搶珍奶徽章！林郁婷：造成我蠻多困擾

更多

最夯影音

更多

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

邊荷律突被cue三振舞！　秒甜笑應援網暴動：超香

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面