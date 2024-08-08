全聯、家樂福參展永續博覽會　揭秘螢火蟲復育、籠飼雞體驗箱

▲全聯、家樂福等業者參展「2024亞太永續博覽會」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全台最大永續嘉年華「2024亞太永續博覽會」8月8日至8月10日在台北世貿一館舉行，全聯、家樂福等通路也參加盛會。其中全聯以「農業再生之夢」為主題分享永續理念，更因為在大安森林公園成功復育螢火蟲、孕育生物多樣性而獲獎。家樂福也以「從i開始」介紹10大永續價值，展場也打造「籠飼雞體驗箱」，模擬經濟動物辛苦的環境，讓民眾意識到動物福利標章產品的重要。





▲全聯參展「2024亞太永續博覽會」，以「農業再生之夢」為題。（圖／業者提供）

★全聯「農業再生之夢」

全聯今年首次參與亞太永續博覽會，展區以「農業再生之夢」為題，展出小農經濟學、生態農作、科技農畜、平價有機、裸賣減塑5大類別，綠色消費概念說明自生產、配送、上架，皆以最高標準嚴格控管，將永續概念融入循環生產的流程中，並全力支持友善耕作，在維護生物多樣性、守護生態永續的同時，讓消費者享受新鮮且超值的食材，創造全聯、農友、供應商、消費者與土地生態共贏的永續價值鏈。

展覽期間，全聯展區每日13:00、15:00推出「小農講堂」，來自台灣各地的天菜小農輪番上陣，邀請農友林浩平、吳宗翰、謝汶勳、盧怡婷、六甲田莊鮮乳總經理黃孝安、鮮乳坊通路經理顏君珊，與民眾分享無毒栽種玉米筍、正港香辣的大蒜、保育珍稀諸羅樹蛙的綠竹筍、有機木耳、星級鮮乳以及牧場永續管理的故事，參與有獎徵答，還有機會獲得限量小農新鮮產品、周邊商品等好禮。

「福利熊與水果探險隊」也將連續3天現身，跟民眾近距離互動，還送限量好物，每日限量100個。同時於現場完成任務，還可把限定版「福利熊老鷹紅豆銅鑼燒」帶回家，每日限量600個，送完為止。

▲現場完成任務，還可把限定版「福利熊老鷹紅豆銅鑼燒」帶回家。（圖／業者提供）



此外，全聯今年於7月以「生態公園 築夢大安」，榮獲2024第二屆TWBA台灣生物多樣性營利事業組銅級，連續2屆獲獎。近年來生物多樣性的消失，是全球關注的議題，全聯董事長林敏雄在10年前號召，結合產、官、學、民資源，成立「大安森林公園之友基金會」。

以科學、友善生態的方式，進行土壤及排水改良，種植原生植物、維養樹木、驅蚊改善環境，並打造生態池，營造棲息環境，吸引原生昆蟲、蝶和鳥，並迎來保育類動物鳳頭蒼鷹，甚至成為全世界第一個成功在城市裡「復育螢火蟲」。加上透過環境教育，落實全民認識生態，將生態觀念永續傳承與發展，符合聯合國永續發展目標SDG4優質教育、SDG15保護陸域生態系。

若想對永續議題深入了解，全聯於8月9日下午1點到1點半，在永續沙龍特別舉辦「找回都會螢光」講座，由「大安森林公園之友基金會」，分享螢火蟲重返城市的動人奇蹟故事。接續2點到2點半，由全聯行銷部協理劉鴻徵分享「全聯農業再生之夢」。

▲家樂福參展「2024亞太永續博覽會」，以「守護我們的家從 i 開始」為主題。（圖／業者提供）

★家樂福「守護我們的家從 i 開始」

家樂福參與「亞太永續博覽會」，展區以「守護我們的家從 i 開始」為主題，分享家樂福近年積極推動的10大永續價值。今日揭曉「2024第四屆TSAA台灣永續行動獎」，家樂福今年再次以「SGD12從i開始我就是影響力」積極推動消費者行動榮獲金獎肯定，由家樂福總經理王俊超親自出席領獎。

家樂福永續長蘇小真表示，為了減少每次策展不可避免的廢棄物，這一次展區設計，以可以重複使用的布料及組合結構為主，所有展品都是輕便好收納，未來將重複使用，希望讓策展製造的廢棄物降至最低。

▲▼現場還打造「籠飼雞體驗箱」以等比例特製，讓民眾一同體驗辛苦「雞生」。（圖／業者提供）



展區設計必看亮點，包括以「從i開始」介紹永續價值，還有顧客如何從購物開始永續綠生活。現場還打造「籠飼雞體驗箱」，以等比例特製，模擬經濟動物的生活環境，讓民眾一同體驗辛苦「雞生」，感受經濟動物們為人類的付出，進而選擇動物福利標章產品。

另打造「一個都不能少的力量」，以許多小磁鐵拼出WE的主題，加上眾多相片，展示家樂福與永續夥伴們跨域合作協力，分別在食物、教育、藝術領域創造的影響力與改變，看完還可以拿走一個最想參與的永續行動磁鐵。8月10日下午3點半至4點，更有永續沙龍講座，由蘇小真演講「從i開始 我就是影響力」。

2024亞太永續博覽會

日期：8月8日～8月10日

時間：上午9點～下午5點

地點：台北世貿一館

免費入場