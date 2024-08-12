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全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

▲▼全家推出蠟筆小新、三麗鷗及韓國超人氣線條小狗盲盒。（圖／業者提供）

▲全家推出蠟筆小新電影版「盲盒系餐盒」！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

蠟筆小新粉必收！《蠟筆小新電影–我們的恐龍日記》即將於8月16日上映，全家便利商店推出小新電影版「盲盒系餐盒」，除了有起司咖哩焗飯、德式香腸、玉子燒、鮪魚馬鈴薯泥、星形蛋皮外；還隨機送蠟筆小新的劇場版限定小物，將於8月14日上市！

▲▼全家推出蠟筆小新、三麗鷗及韓國超人氣線條小狗盲盒。（圖／業者提供）

▲▼全家推出蠟筆小新電影版盲盒系餐盒，除了有小新最愛的起司咖哩焗飯，還有討喜的德式香腸、玉子燒、鮪魚馬鈴薯泥、可愛的星形蛋皮。（圖／業者提供）

▲▼全家推出蠟筆小新、三麗鷗及韓國超人氣線條小狗盲盒。（圖／業者提供）

全家推出蠟筆小新電影版盲盒系餐盒，除了有小新最愛的起司咖哩焗飯，還有討喜的德式香腸、玉子燒、鮪魚馬鈴薯泥、可愛的星形蛋皮，每款盲盒還能隨機送蠟筆小新的造型貼紙、吊飾、立體磁鐵、伸縮票卡夾，再附贈葡萄蒟蒻，贈品圖樣都是劇場版限定。

▲▼全家推出蠟筆小新、三麗鷗及韓國超人氣線條小狗盲盒。（圖／業者提供）

▲▼每款盲盒還能隨機送蠟筆小新的造型貼紙、吊飾、立體磁鐵、伸縮票卡夾。（圖／業者提供）

▲▼全家推出蠟筆小新、三麗鷗及韓國超人氣線條小狗盲盒。（圖／業者提供）

全家也在限定店舖開賣可以發光的「三麗鷗發光人魚貝殼」系列、「線條小狗–快樂貼貼」系列盲盒兩款盲盒都還有「隱藏版」等幸運粉絲收藏，同樣在8月14日上市。

▲▼全家推出蠟筆小新、三麗鷗及韓國超人氣線條小狗盲盒。（圖／業者提供）

▲▼全家推出蠟筆小新、三麗鷗及韓國超人氣線條小狗盲盒。（圖／業者提供）

▲▼全家推出蠟筆小新、三麗鷗及韓國超人氣線條小狗盲盒。（圖／業者提供）

除此之外，全聯今年聯名蠟筆小新，推出「飲料冰品積分樂」，集結5款居家生活、療癒可愛的實用周邊，換購小物包括「多功能萬用袋」、「保溫保冷袋」、「造型公仔吸管冷飲杯」、「多功能變形頸枕」、「小白USB造型拍拍燈」。

即日起至9月5日，只要持全聯會員或福利卡購買飲料冰品，單筆每滿40元即可獲得1蠟筆小新積分，只要使用3積分或8積分，就可加價換購蠟筆小新周邊1款，換購至9月12日為止。

▲▼全聯「飲料冰品積分樂」活動，推出5款超療癒蠟筆小新周邊積分換購。（圖／記者林育綾攝）

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