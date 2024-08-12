　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯這3天延長營業時間！上百商品買1送1　中元檔期優惠一次看

▲▼賣場中元節促銷衝刺。（圖／業者提供）

▲賣場中元節促銷衝刺，全聯將於8月15日至17日延長營業時間至晚上11點。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰中元節採購高峰，全聯門市將於8月15日至17日延長營業時間至晚上11點，搭配贈福利點加碼回饋，還有超過3000款商品挑戰全年最低價，近百件商品會員「買1送1」！愛買量販針對中元節，即日起至8月20日也加碼第二波「買1送1」，共超過300項商品下殺，幫消費者省荷包囤一波。

▲▼賣場中元節促銷衝刺。（圖／業者提供）

▲全聯針對零食拜拜箱、啤酒、飲料、泡麵等，超過3000款商品挑戰全年最低價。（圖／業者提供）

全聯針對零食拜拜箱、啤酒、飲料、泡麵等，超過3000款商品挑戰全年最低價，像是中元檔期推出「香酥chill海嗨箱」，除了經典暢銷香魚，還附香魚磁吸開瓶器，每箱198元；捲心酥愛好者首推「OREO小瓜呆捲心酥五告讚箱」，一箱就能吃到綜合口味，每箱189元；洋芋片控則不能錯過新品「華元波的多洋芋片(薄片)-蚵仔煎量販箱」經典蚵仔煎薄切款，每箱158元。日本人氣零食品牌湖池屋，也推出中元佳節福箱，每箱178元。

箱購飲料、啤酒優惠更多，「海尼根啤酒」每組399元，限量5000組。「黑松FIN健康補給飲料」每箱175元，平均每瓶不到7.3元。「黑松沙士」每箱235元，平均每瓶不到9.8元，整箱買更澎派。

8月22日前更祭出進口泡麵、進口點心麵，單筆每滿300元贈300福利點優惠。人氣熱銷「農心辛拉麵、辛辣白菜風味拉麵、爽口海鮮味湯烏龍麵(120g)」，三種口味都推出5入超值包，每組特價159元。還有適合拜拜用的「味味A超值回饋包 排骨雞湯麵/素食湯麵(80gx12入)」每箱129元。同場加映「統一風味碗麵 肉燥/蔥燒牛肉/肉骨茶(85~93gx3入)」每組56元，再贈20福利點，囤貨趁這波！

▲▼賣場中元節促銷衝刺。（圖／業者提供）

▲全聯推出各種普渡優惠。（圖／業者提供）

全聯線上購「分批取」也有超殺回饋，8月15日至18日分批取購買「OFF COFFEE」或「阪急麵包」，單筆滿1000元，贈1000限時福利點。中元檔期最後衝刺，活動期間使用全支付/ PX Pay於分批取購買商品，單筆滿1000元，贈1000限時福利點；全支付再加碼，單筆滿1000元使用全支付結帳再加贈50全點(=50元)，合併後最高享15%回饋。

小時達除了與門市同價優惠，中元檔期最後衝刺優惠也比照線下，8月15日至18日用全支付/PX Pay結帳，滿1000元贈800限時福利點。熱銷的零食、飲料、罐頭、泡麵等中元指定商品，8月18日前單筆每滿400元，贈200福利點。8月18日更加碼單筆每滿1400元，輸入指定折扣碼【不下單才有鬼】現折250元，聰明消費就選8月15日至18日下單，三重優惠最低享73折！

▲▼賣場中元節促銷衝刺。（圖／業者提供）

▲愛買量販針對中元節，即日起至8月20日，2000款中元節買氣最熱絡的商品下殺。（圖／業者提供）

另外，愛買量販針對中元節，即日起至8月20日推出第二波活動，包括2000款中元節買氣最熱絡的餅乾、飲料、泡麵、罐頭等，最低36折起，並加碼全館最終5日九折回饋，8月15日至17日，HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元，享9折回饋，最高送300元，搭配指定銀行加碼，最高回饋500元，活動期間每會員享有3次回饋。

針對中元供品，也宣布「買1送1」再加碼140款商品，加上第一波的買1送1促銷商品數量，總共超過330款，囊括包裝米、油、餅乾、飲料、沖泡飲品等多項商品，民眾可以省荷包擴增供品數量，讓供桌更豐富、展心意，包含盛香珍麻辣小魚乾花生、舒味思氣泡水系列、三好星川壽司米、統一龜甲萬醬油、泰山植醇葵花油等。

▼愛買在中元節促銷衝刺。（圖／業者提供）

▲▼賣場中元節促銷衝刺。（圖／業者提供）

ET快訊
成大女職員開車撞出校門　女騎士下班接小孩當場慘死
超驚悚影片！成大校區轎車高速衝出　狠撞汽機車1死4傷
快訊／台船接史上最大一筆萬海訂單　總價最高640億台幣！
巴黎奧運閉幕式世界地圖「一國家」消失了
全紅嬋曬滿地「烏龜」　粉絲：王者龜來
快訊／陳智菡爆：端木正查帳曾「親口承認調節差額」
日本1.2億人口卻「擠入奧運獎牌榜前3」　路透曝背後原因
快訊／成大大學路嚴重車禍！　1死4傷
家暴男「5F墜落」險壓路人！　全身骨折慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

鬼門開禁忌多！上班族小心鬼影重重　測你最容易遇到哪種「鬼」

全聯這3天延長營業時間！上百商品買1送1　中元檔期優惠一次看

付款170萬買特斯拉「擔憂無法交車」　好市多：全力協助會員

日劇天王木村拓哉重磅登台！宣佈擔任新普利夜酵素年度代言人

大稻埕煙火節首度曝光　三寶媽廖家儀從香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

鬼門開禁忌多！上班族小心鬼影重重　測你最容易遇到哪種「鬼」

全聯這3天延長營業時間！上百商品買1送1　中元檔期優惠一次看

付款170萬買特斯拉「擔憂無法交車」　好市多：全力協助會員

日劇天王木村拓哉重磅登台！宣佈擔任新普利夜酵素年度代言人

大稻埕煙火節首度曝光　三寶媽廖家儀從香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

「新一代MG5」突襲現身！外型更兇、更帥　搭載1.5升渦輪顏值不輸MG7

成大女職員開車一路撞出校門　42歲女騎士下班接小孩當場慘死

陽明「動明輪」船上貨櫃爆炸　初估損失上看3.08億元

超驚悚！成大校區轎車高速衝出影片曝　狠撞汽機車釀1死4傷

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣！

陽明H1每股賺6.66元　董事會決議購入2艘貨櫃輪

站務員遭毆打產工提3訴求　台鐵：路警增加巡邏密度

桃園「天光雜貨店」中元感恩月　推超值優惠活動

誰家狗丟了？布告欄出現「醜狗肖像圖」　本尊現身網笑：一模一樣

督導不周！柯文哲不能一句道歉都沒有　黃揚明籲：信任得來不易

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

消費熱門新聞

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

中元節熱搜　網傳超魔性洗腦神句

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

大稻埕煙火節首曝光　廖家儀香港帶回「喝不胖奶茶」大受歡迎

蝦皮購物「醫美保健節」　祭最高45%蝦幣回饋

肯德基「慶奪牌」加碼優惠一次看

全聯加碼「60元福利餐盒」新口味亮相

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？

漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑

木村拓哉擔任新普利夜酵素代言人

下訂特斯拉擔心無法交車！好市多：全力協助會員

必勝客21口味大比薩下殺半價只有2天

TEN THOUSAND台北京站、桃園林口店開幕倒數

為林郁婷集氣！咖啡買2送2　超商優惠必收

更多熱門

相關新聞

奇異果1個月還是「頂扣扣」！內行揭「擺這顆」秒熟

奇異果1個月還是「頂扣扣」！內行揭「擺這顆」秒熟

一名女網友7月在全聯超市買奇異果，至今已放了一個月仍然「頂扣扣」，詢問大家該怎麼辦？貼文一出，不少人解答，「不能冰，和蘋果放一起很快就熟了，蘋果是水果好朋友。」

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」

抗漲！全聯發動12款蔬菜限定優惠

抗漲！全聯發動12款蔬菜限定優惠

全聯參展永續博覽會　揭秘大安森復育螢火蟲

全聯參展永續博覽會　揭秘大安森復育螢火蟲

農曆7月陰氣重！專家教妳「3點風水」自保

農曆7月陰氣重！專家教妳「3點風水」自保

關鍵字：

全聯愛買中元節

讀者迴響

熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

克莉芙教練認了　「染色體問題」讓她崩潰

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面