全聯這3天延長營業時間！上百商品買1送1　中元檔期優惠一次看

▲賣場中元節促銷衝刺，全聯將於8月15日至17日延長營業時間至晚上11點。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎戰中元節採購高峰，全聯門市將於8月15日至17日延長營業時間至晚上11點，搭配贈福利點加碼回饋，還有超過3000款商品挑戰全年最低價，近百件商品會員「買1送1」！愛買量販針對中元節，即日起至8月20日也加碼第二波「買1送1」，共超過300項商品下殺，幫消費者省荷包囤一波。

▲全聯針對零食拜拜箱、啤酒、飲料、泡麵等，超過3000款商品挑戰全年最低價。（圖／業者提供）

全聯針對零食拜拜箱、啤酒、飲料、泡麵等，超過3000款商品挑戰全年最低價，像是中元檔期推出「香酥chill海嗨箱」，除了經典暢銷香魚，還附香魚磁吸開瓶器，每箱198元；捲心酥愛好者首推「OREO小瓜呆捲心酥五告讚箱」，一箱就能吃到綜合口味，每箱189元；洋芋片控則不能錯過新品「華元波的多洋芋片(薄片)-蚵仔煎量販箱」經典蚵仔煎薄切款，每箱158元。日本人氣零食品牌湖池屋，也推出中元佳節福箱，每箱178元。

箱購飲料、啤酒優惠更多，「海尼根啤酒」每組399元，限量5000組。「黑松FIN健康補給飲料」每箱175元，平均每瓶不到7.3元。「黑松沙士」每箱235元，平均每瓶不到9.8元，整箱買更澎派。

8月22日前更祭出進口泡麵、進口點心麵，單筆每滿300元贈300福利點優惠。人氣熱銷「農心辛拉麵、辛辣白菜風味拉麵、爽口海鮮味湯烏龍麵(120g)」，三種口味都推出5入超值包，每組特價159元。還有適合拜拜用的「味味A超值回饋包 排骨雞湯麵/素食湯麵(80gx12入)」每箱129元。同場加映「統一風味碗麵 肉燥/蔥燒牛肉/肉骨茶(85~93gx3入)」每組56元，再贈20福利點，囤貨趁這波！

▲全聯推出各種普渡優惠。（圖／業者提供）

全聯線上購「分批取」也有超殺回饋，8月15日至18日分批取購買「OFF COFFEE」或「阪急麵包」，單筆滿1000元，贈1000限時福利點。中元檔期最後衝刺，活動期間使用全支付/ PX Pay於分批取購買商品，單筆滿1000元，贈1000限時福利點；全支付再加碼，單筆滿1000元使用全支付結帳再加贈50全點(=50元)，合併後最高享15%回饋。

小時達除了與門市同價優惠，中元檔期最後衝刺優惠也比照線下，8月15日至18日用全支付/PX Pay結帳，滿1000元贈800限時福利點。熱銷的零食、飲料、罐頭、泡麵等中元指定商品，8月18日前單筆每滿400元，贈200福利點。8月18日更加碼單筆每滿1400元，輸入指定折扣碼【不下單才有鬼】現折250元，聰明消費就選8月15日至18日下單，三重優惠最低享73折！

▲愛買量販針對中元節，即日起至8月20日，2000款中元節買氣最熱絡的商品下殺。（圖／業者提供）

另外，愛買量販針對中元節，即日起至8月20日推出第二波活動，包括2000款中元節買氣最熱絡的餅乾、飲料、泡麵、罐頭等，最低36折起，並加碼全館最終5日九折回饋，8月15日至17日，HAPPY GO會員獨享單筆消費滿2000元，享9折回饋，最高送300元，搭配指定銀行加碼，最高回饋500元，活動期間每會員享有3次回饋。

針對中元供品，也宣布「買1送1」再加碼140款商品，加上第一波的買1送1促銷商品數量，總共超過330款，囊括包裝米、油、餅乾、飲料、沖泡飲品等多項商品，民眾可以省荷包擴增供品數量，讓供桌更豐富、展心意，包含盛香珍麻辣小魚乾花生、舒味思氣泡水系列、三好星川壽司米、統一龜甲萬醬油、泰山植醇葵花油等。

▼愛買在中元節促銷衝刺。（圖／業者提供）