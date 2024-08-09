菜價又漲！全聯發動12款蔬菜限定優惠　裸賣葉菜1把29元

全台最大永續嘉年華「2024亞太永續博覽會」8月8日至8月10日在台北世貿一館舉行，全聯、家樂福等通路也參加盛會。其中全聯以「農業再生之夢」為主題分享永續理念，更因為在大安森林公園成功復育螢火蟲、孕育生物多樣性而獲獎。家樂福也以「從i開始」介紹10大永續價值，展場也打造「籠飼雞體驗箱」，模擬經濟動物辛苦的環境，讓民眾意識到動物福利標章產品的重要。