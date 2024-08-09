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菜價又漲！全聯發動12款蔬菜限定優惠　裸賣葉菜1把29元

▲▼全聯門市，全聯蔬菜，全聯生鮮，全聯蔬果，全聯賣場，全聯貨架。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯啟動第3波平價蔬菜措施，推出12款蔬菜限定優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

凱米颱風影響中南部豪雨衝擊，菜價波動過大，再度創下新高！全聯發揮通路力量，將於8月12日～8月18日配合台北市政府市場處，啟動第3波平價蔬菜措施，於北農供應的229間雙北門市，推出12款蔬菜限定優惠，照顧消費者荷包。

全聯8月12日～8月18日在北農供應的229間雙北門市，推出12款蔬菜限定優惠，總計50噸貨量，包括：

裸賣葉菜單把原價39元，特價29元。
小黃瓜原價52元，特價45元。
馬鈴薯單盒原價45元，特價39元。
國產馬鈴薯單粒原價15元，3粒只要39元，平均單粒13元。
金針菇原價13元，特價12元。
溫室牛心蕃茄單盒原價125元，特價99元。
產銷履歷紅蘿蔔原價40元，特價32元。
進口農產有進口青花菜原價59元，特價55元。
日本山藥原價198元，特賣148元。
進口洋蔥單袋原價45元，特價39元。
進口洋蔥單粒原價19元，2粒32元，平均一粒16元。
玉米筍原價42元，特價35元。

另外，愛買量販針對中元節檔期採購高峰，推出生鮮及熟食優惠，即日起至8月20日，紐西蘭奇異果4粒99元、紐西蘭富士蘋果3粒59元、台灣文旦2粒39元等。還有拜拜三牲熟食組（全雞、全魚及豬肉）特價599元，花枝捲、蝦仁捲、肉捲3條特價109元，烤蜜汁骨腿2支只要109元，士林大香腸2條85元，免下廚就能輕鬆準備供桌上食物。

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