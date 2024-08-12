奇異果放1個月還是「頂扣扣」！內行揭「旁邊擺這顆」：隔天秒熟

▲女網友困惑，為何奇異果買了一個月仍超硬。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實說）

圖文／CTWANT

一名女網友7月在全聯超市買奇異果，至今已放了一個月仍然「頂扣扣」，詢問大家該怎麼辦？貼文一出，不少人解答，「不能冰，和蘋果放一起很快就熟了，蘋果是水果好朋友。」

原PO昨（11）日在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，7月10日在全聯購買一盒奇異果，沒想到放了一個月，果肉還是偏硬、頂叩叩（台語），非常好奇到底是什麼原因。

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貼文一出，激起討論，婆媽們紛紛表示「我的也是，奇異果怎麼那麼能放」、「之前市場買的也是放快一個月才變軟」、「我也是買了黃金奇異果一個禮拜了，4個還是硬邦邦，最後我決定還是放棄等了」、「奇異果就是個傲嬌的水果，你要吃，他寧死不軟，你不吃，欸立馬軟爛」、「我有買過真的放超過一個月」。

不少人則說奇異果買回家不要放冷藏，放在室溫一周果肉會開始軟，或是在旁邊放一顆蘋果，也能達到催熟作用，「放一顆蘋果，大概一周就能吃了」、「不能冰，和蘋果放一起很快就熟了，蘋果是水果好朋友，跟誰都很快熟」、「我都跟蘋果一起放，第二天就軟香了」。

根據農糧署網站指出，奇異果產期為1月至4月、9月至12月，挑選方式可以挑外形看起來濕潤且豐滿，手指輕壓有彈性，沒有皺紋，因為有皺紋表示失去水分，其品質與營養都受到影響，以及沒有斑點，傷痕、碰撞過的奇異果。

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