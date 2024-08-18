脫「原味內褲」塞超市貨架！成人網美淫笑脫褲露妹妹　業者氣炸提告

▲英國網紅洛佩茲經常在超市脫下內褲，塞進冰箱或販賣機出貨口。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合報導

流量當道的時代，對於如何在資訊爆炸的情況下博得粉絲們關注，一直是每位網紅追求的課題。不過，英國一名拍攝成人影片的網紅洛佩茲（Chloe Lopez），即便擁有渾圓豐滿的雪乳、性感豐唇和標緻五官，卻仍做出怪異舉動，包括在超市麵包區亂塞「原味內褲」。

根據《歐洲週報》，英國網紅洛佩茲擁有性感火辣且美艷的亮麗外型、身材，時常透過成人影音平台OnlyFans分享私人照片、影片，不過為了向粉絲們宣傳她的頻道，經常在街頭脫下原汁原味的內褲、隨手隱藏，並聲稱是留給別人的「抖內」，範圍包括餐廳、超市、商場、加油站、街頭隨意一處地點。

然而，洛佩茲卻在逛超市時踢到鐵板，業者關注後更表示已委請律師提告。原來，洛佩茲在某生鮮超市的麵包區，竟然當著其他顧客的面慢慢脫下內褲，並將內褲放到麵包托盤中，相關影片在網路上瘋傳。

網友們留言怒斥，「我會終身禁止她進入任何超市、百貨公司或購物中心」、「如果Mercadona（超市）不對外公開此事、承諾會照顧顧客健康，那我將永遠不會在這裡買麵包」。

其他人也對洛佩茲感到震驚，認為她的舉動「令人噁心」，無疑對食品健康安全構成威脅。其他網友甚至透露，洛佩茲先前曾經發布一段影片，展示其在超市的預置菜餚區、其他商店、加油站以相同手法露出原味內褲。

另一名網友爆料，「她把內衣丟得到處都是，其實她是英國人。她先前去西班牙渡假時，把內衣留在了Mercadona裡。」

據悉，目前洛佩茲在受到此事影響後，Instagram上的粉絲追蹤數不減反增，從原本的17.5萬人成長到18.6萬人。