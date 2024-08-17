Soya被劈腿後「寫歌、開音樂會」！她喊賺爛了：狂賣慘很反感

▲她看不下去Soya一直拿劈腿的事出來講。（圖／翻攝自Soya IG）



記者施怡妏／綜合報導

台馬跨國情侶「超強系列」和「Soya手癢計劃」今年4月宣布結束4年情，男方事後坦言交往期間曾有約砲行為，同時也透露劈腿對象是網紅石靜，引發各界撻伐。然而，最近Soya推出同名EP，還舉辦音樂會，就有網友搖頭嘆，起初覺得很可憐，但現在Soya一直消費自己，根本賺爛，看了很反感，貼文遭到網友砲轟。

有網友在Dcard發文，「好了啦SOYA」，一開始認為Soya被劈腿蠻可憐的，但現在一直消費自己，出歌又賣慘，讓她很反感，「一副若不是有你劈腿在先，我也無法出單曲，上架到各個平台賺流量，還順便交到名導新男友」。

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網友貼出Soya的粉專、IG貼文，「這都是你背叛我才讓我有現在的流量，好幾年的感情能被消費成歌曲，和被劈腿的心得，其實也不虧啦，賺爛了賺爛了」。

貼文曝光，網友認為原PO管太多，「妳是眼紅人家被劈腿還可以出歌賺錢吧」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「她消費自己又不是消費別人，妳消費她有比較好嗎」、「這年頭連消費自己都不行了，好像管太多了」、「這個問題妳可以去問問泰勒絲還有CP查理，他們也許會解答」。

還有網友提到，這就是創作的一部分，「身為一個創作者，生活中任何事情都可以是創作的養分，消費自己的經歷寫歌怎麼了嗎？那麼多自傳書籍、自傳電影，不也都是寫自己的故事嗎？莫名其妙欸妳」、「妳才好了啦，創作歌曲就是一種表達自己想法的方式，有人談戀愛就出甜甜的歌，被劈腿就不能出傷感的歌嗎」。