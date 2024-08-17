超商店長堅持「讓老人插隊」嗆隨你投訴　全場傻眼：竟有博愛結帳

▲超商店長堅持讓老人插隊還嗆隨便投訴，全場傻眼「買東西都有博愛結帳了」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一般人在商店購物遇上多人要結帳，通常都會遵守先來後到乖乖排隊，不過有一名網友表示，他日前到某超商購物時，明明已經排到他結帳，店長卻說「要讓老人家（插隊）先結」，讓他非常不滿並說要投訴，沒想到店長卻完全不在乎，他也好奇「請問各位，你會跟店家妥協嗎？」

原PO在Dcard表示，他日前在某超商購物，結帳時排了很久的隊伍後，好不容易輪到他結帳，結果負責結帳的店員突然說「不好意思，我先讓老人家結帳」，讓他非常不滿說「你應該要按照順序結帳才對」，然而店員卻裝作完全沒聽見，繼續一邊聊天一邊幫後面的阿嬤結帳。

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後來終於輪到他結帳時，他告訴店員一定會投訴，沒想到店員卻說「不好意思喔，我就是店長，我們店都是這樣的，我們也接到很多投訴，但是我們堅持保持這樣的禮節，您要投訴我們也沒關係」。

原PO感嘆，店長在陳述關於「禮讓老人家插隊先結帳」這件事情時，透露眼神跟語氣都十分堅決，顯示店長對於這件事情真的非常執著，讓他好奇「請問各位，如果是你，你會跟店家妥協嗎？」

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人都無法接受，「現在連結帳都有博愛結帳了嗎，是我就東西放下不買了」、「我當下應該會直接放下商品不買了，反正超商那麼多家，換一家買就好」、「我一定當場就走人，誰要受你那鳥氣」、「不要買+投訴，就算店長覺得禮讓老人是好事，一臉理所當然是怎樣啊，其他人就不是客人嗎？」