狂賀林郁婷奪金！咖啡、冰品買1送1　四大超商優惠懶人包

▲林郁婷為台灣拳擊史上摘下首面奧運金牌。（圖／路透）

記者楊惠琪／台北報導

狂賀「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運拳擊女子57公斤級金牌，也是台灣拳擊史上首面奧運金牌，各大超商推出多項優惠同慶。萊爾富推出咖啡、氣泡水、冰品和軟糖買1送1優惠；OK也祭出台灣金牌啤酒、指定餅乾享2件59元、指定飲品買1送1。7-11大杯思樂冰買1送1。全家最強祭品文「奪牌送電視」，將送出8台電視，會員在指定時間，單筆消費滿168元可參加抽獎。

★萊爾富

●即日起至8月20日：

礦沛氣泡水585 mL(原單件售價25元)買1送1。

黑嘉麗軟糖綜合水果(原單件售價45元)買1送1。

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●即日起至8月12日：

Hi café大杯美式、大杯拿鐵，同品項買1送1。

濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。





▲林郁婷奪金牌，萊爾富推出多項優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

●即日起至8月14日：

OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，買1送1。

●即日起至8月14日：

KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾，2件59元。

台灣經典啤酒500ml，2件72元。

台灣金牌啤酒500ml，2件85元。

台灣金牌ONE啤酒330ml，2件59元。





▲林郁婷奪金牌，OK超商推出優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●即日起～8月12日

CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2。

指定雞胸肉，任選第2件79折。

海尼根Silver星銀啤酒第2件5折。

思樂冰大杯全口味，買1送1。



●8月11日9:00～8月12日，OPENPOINT行動隨時取優惠

大杯濃萃美式買2送2，限量2萬組，兌換期限至9月30日。





▲林郁婷奪金牌，7-11推優惠。（圖／業者提供）

★全家

●即日起～8月20日每天15:00-06:00指定時段，全家會員店舖單筆消費滿168元即可參加抽獎。

全家推出史上最強祭品文「奪牌送電視」，奧運期間台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視，已累計8台電視。另有媽媽煮藝兩件88折、馬尚煮四入69元、啤酒三件79折等多重優惠

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。