人排超長！下個換他「阿嬤超車先結帳」　店員嗆：我就是店長

▲店員堅持，長輩一律優先幫結帳。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

台人喜歡排隊，更注重優先順序！一名網友抱怨，結帳排了很多人，下個換他時，店員卻先幫後面的阿嬤結帳，還稱堅持保持敬老優先的禮節，去投訴也沒差，「我就是店長，我們店都是這樣的！」一番話讓原PO傻眼不已。文章曝光後，全場也無法接受，「現在連結帳都有博愛結帳了嗎？是我就東西放下不買了！」

一名網友在Dcard表示，某次超商結帳排很長，快輪到他時，店員卻說「不好意思，我先讓老人家結帳」，當下原PO抗議回應，「你應該要按照順序結帳才對」，結果店員完全不理會，一邊聊天一邊幫阿嬤結帳。

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原PO只能站在原地等待，終於換他結帳時，氣喊要投訴。店員一臉無所謂回應，「不好意思喔，我就是店長，我們店都是這樣的，我們也接到很多投訴，但是我們堅持保持這樣的禮節，您要投訴我們也沒關係！」

原PO說，看著店長描述整件事的表情與態度，以及堅定的眼神和語氣，能感受到對方很執著實施敬老優先的禮節。對此，原PO詢問眾人看法，「如果是你，你會跟店家妥協嗎？」

底下網友熱議，「現在連結帳都有博愛結帳了嗎？是我就東西放下不買了」、「投訴 + 留負評，記得把事蹟寫上去，至少可以讓年輕人避雷！如果去排的都是老人，就沒有誰讓誰先結的問題了」、「我當下應該會直接放下商品不買了，反正超商那麼多家～換一家買就好」、「好不受尊重」、「他以為他是醫院喔」、「支持公開店家」。

但也有網友質疑真假，「哪家超商空間排隊是能排多長到需要先幫長輩結帳？都在室內有冷氣應該沒必要吧？如果是戶外天氣熱我還能理解」、「創作文嗎？兩大間的門市現場，應該會怕總公司」。