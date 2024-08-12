可以跟你握手嗎？超商怪阿姨突「抓鳥」　高中生飯吃一半嚇壞

▲潘女在超商內對一名高中生「襲鳥」，遭判刑3月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／屏東報導

屏東一名潘姓女子去年在一間超商內，見到一名外表稚氣的少年阿傑（化名）坐在用餐區用餐，她隨即上前問「我可以跟你握手嗎？」；阿傑還沒反應過來，潘女竟迅速伸手撫摸對方下體，嚇得阿傑當場跳起來，並報警處理。屏東地院審理後，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，潘女和阿傑互不相識，當時潘女看到阿傑坐在門市內的用餐區，她便上前搭訕：「我可以跟你握手嗎？」接著趁阿傑未防備且不及抗拒之際，突然伸手往對方下體一抓，性騷擾得逞，嚇得阿傑當場跳起來查看，並報警提告潘女。

潘女堅決否認犯行，辯稱「我當時有到超商，但我有摸到阿傑嗎？」法官勘驗案發時監視器畫面，發現潘女確實有伸手撫摸阿傑下體，且阿傑外表稚氣未脫，也無超齡成熟裝扮，認定潘女當下應該就發現阿傑是未成年人，其說法是卸責之詞，不足採信。

屏東地院審理認為，案發時阿傑未滿18歲（就讀高中），潘女趁他防備不及時，突然徒手觸摸阿傑下體得逞1次，且潘女犯後否認犯行，態度不佳，未見悔意，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法，處潘女有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。