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「斗南、北港、西螺、華山」商圈魅力全開　串聯嘉年華秋季登場

▲雲林縣四大商圈今日舉辦「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣-商圈串聯嗨翻天」記者會，由雲林縣政府與商圈攜手策劃。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣四大商圈今日舉辦「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣-商圈串聯嗨翻天」記者會，由雲林縣政府與商圈攜手策劃。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四大商圈今（16）日舉辦「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣-商圈串聯嗨翻天」記者會，由雲林縣政府與商圈攜手策劃，旨在展現雲林獨特的商圈品牌與特色，活動於113年9月及10月舉行。雲林縣長張麗善邀請全國鄉親前來共襄盛舉。

雲林縣縣長張麗善表示，自上任以來，縣府一直積極輔導各大商圈，從推動商圈主題行銷活動、著力於強化商圈的在地特色、致力於新商圈組織的發展等三方面著手。協助各商圈找到自身的獨特魅力，讓更多人了解我們商圈的在地風采與增強商圈品牌知名度。期待未來能有更多的鄉親朋友一起參與，讓雲林的商圈文化更加璀璨，成為全國矚目的焦點。

▲雲林縣四大商圈今日舉辦「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣-商圈串聯嗨翻天」記者會，由雲林縣政府與商圈攜手策劃。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺商圈致力於發揚米食與醬油，並創造更多美味創意料理，融入在地文化特色。（圖／記者蔡佩旻攝）

建設處代理處長鄭峯明表示，今年度「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣-商圈串聯嗨翻天」系列活動中，雲林縣六處商圈將依次舉辦多場活動。首先由斗南鎮形象商圈於9月14日舉行「2024斗南藝饗美食趣」及9月15日的「2024斗南木藝生活節」，活動地點設在斗南火車站站前廣場，讓民眾盡享木藝、美食及DIY的多元體驗。9月21日和22日，古坑華山商圈將推出「2024華山六寶風華世代 華山六寶宴」，透過華山六寶的美食體驗活動，展現當地豐富的山產資源。

10月5日，虎尾鎮魅力商圈將舉辦「虎尾百樂-虎尾好秋日-放鬆Chill」活動，提供休閒放鬆的秋日體驗。10月12日，西螺延平老街商圈將舉辦「2024西螺米醬生活節」，展示當地的米食與醬油特色，並有消費滿額摸彩活動。10月19日，土庫好COOL商圈將舉辦「2024年土庫萬聖節活動」，為遊客帶來歡樂的節日氣氛。

10月20日，土庫鎮公所結合土庫商圈將舉辦「113年土庫國際生活節」，展示當地生活文化與特色產品。最後，北港形象商圈將於10月27日壓軸推出2024雲林縣北港商圈國際糕餅麻油節-「糕」朋滿座，樂『油』北港，在活動中，民眾可以品嚐到北港特色的黑麻油與傳統大餅，並享受免費的麻油雞，讓整個秋季活動完美收場。

今日記者會由雲林4大商圈串聯共同主辦，斗南的木藝師傅工藝精湛，作品藝術化與生活化更加親民並與時尚接軌；西螺商圈致力於發揚米食與醬油，並創造更多美味創意料理，融入在地文化特色；古坑除了著名的咖啡，還有華山六寶宴美食；而北港的麻油和大餅則是必買的伴手禮。透過系列活動的舉辦，打響雲林各商圈的特色與能見度。

▲雲林縣四大商圈今日舉辦「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣-商圈串聯嗨翻天」記者會，由雲林縣政府與商圈攜手策劃。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑除了著名的咖啡，還有華山六寶宴美食。（圖／記者蔡佩旻攝）

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