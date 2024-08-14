企業響應CSR！雲林監獄與漢光生技合作　推進更生人就業

▲雲林監獄政風室、作業科前往雲林縣西螺鎮拜訪在地優良蔬果批發廠商「漢光農業生技股份有限公司」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄除配合推動收容人「自主監外作業」政策外，於今年起配合法務部廉政署企業服務廉政平臺政策，推動「企業助更、互利共生」企業服務廉政平台計畫，期能推展矯正機關、企業與收容（更生）人暨更生保護團體間對話及合作之橋樑。

雲林監獄政風室、作業科昨（13）日前往雲林縣西螺鎮拜訪在地優良蔬果批發廠商「漢光農業生技股份有限公司」(下稱漢光公司)，鼓勵企業踴躍加入友善更生事業群、支持政府協助更生人穩定就業之政策，以實踐企業社會責任(CSR)。

漢光公司先前亦為雲林監獄收容人自主監外作業合作廠商，總經理呂美珠交流時對本監收容人作業表現十分肯定，也十分支持矯正機關積極協助出監更生人就業之政策方向，希望未來能有更多合作機會。

漢光公司強調，作為一間在地企業，漢光公司一直致力於支持政府推動的各項公益政策，我們深信，提供穩定的工作機會，不僅是幫助更生人重建生活的重要環節，也是在建設更安全、和諧社會的基礎。我們很高興看到，在我們與雲林監獄的合作中，收容人展現了積極的態度與優異的工作表現，這些都讓我們更加堅定了持續合作的信心。

在與監獄合作過程中，我們見證了收容人們的成長與改變，這不僅僅是工作技能的提升，更是他們內心的重生。我們相信，未來會有更多企業願意加入這個行列，為更生人提供更多的就業機會。這不僅有助於他們順利復歸社會，也將為我們的企業帶來積極的社會效益。

典獄長蘇維闊表示，一般企業、廠商較不願意接受更生人應徵就業，如透過「企業助更、互利共生」企業服務廉政平台，由政風機構主動告知企業廠商勞動力發展署、更生保護會補助項目，輔以在監時期合作職前訓練，將可提升企業廠商雇用更生人之意願，使更生人順利復歸社會，健全完善社會安全網。