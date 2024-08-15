雲林良品走向世界　台灣食品產業鏈博覽會助推國際行銷

▲張麗善表示，希望將雲林良品行銷至全球，目前已成功進入日本、韓國、新加坡及馬來西亞等市場，特別感謝主辦單位為雲林縣農特產品行銷世界提供了這樣的重要機會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

第三屆「台灣食品產業鏈線上媒合博覽會」共吸引來自全國各地75家廠商參展，線上參與人數超過500人。為全台最大的線上商務活動。今年博覽會邀請了眾多重量級嘉賓外，博覽會更跨越國際，吸引來自新加坡、馬來西亞、香港及中國大陸等地近400位食品相關產業企業主線上搶商機。

活動總召集人陞煇食品總經理曾俊凱表示，台灣食品產業博覽會由一群雲林在地的中小企業所發起，旨在突破過去商務困境，透過線上展櫃打造新的商務渠道。今年更將目光放眼全球，鏈結國際上的海外食品通路資源，期望協助雲林食品產業更積極地走向全台及國際市場，擴大影響力，並帶動產業的進步與發展。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣的農業產值多年來穩居全國第一，近五年來更成長至130億元。我們的六級產業從生產、加工到行銷，透過食品加工打開了促銷農產品的渠道，協助農民行銷到全世界。《雲林良品》是雲林縣的品牌，產品具有在地生產、加工以及碳足跡認證等優勢。透過這次博覽會，我們希望將雲林良品行銷至全球，目前已成功進入日本、韓國、新加坡及馬來西亞等市場，特別感謝主辦單位為雲林縣農特產品行銷世界提供了這樣的重要機會。

「台灣食品產業鏈線上媒合博覽會」展現了台灣食品產業鏈的無限潛力與國際競爭力。未來，主辦單位將持續推動更多類似活動，進一步鞏固國內食品業者在全球市場的地位，並促進產業鏈的全面升級。透過這樣的平台，優質食品不僅能更快、更廣泛地進入國際市場，也能在全球消費者心中建立起台灣食品的良好形象，為產業帶來更豐碩的成果。

▲第三屆「台灣食品產業鏈線上媒合博覽會」跨越國際，吸引來自新加坡、馬來西亞、香港及中國大陸等地近400位食品相關產業企業主線上搶商機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）