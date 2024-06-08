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社造進駐南崁高中　培力「學生播客」發現在地故事

▲社造進駐南崁高中

▲社造進駐南崁高中。（圖／南崁文化協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市南崁文化協會表示，為使學生成為具在地關懷的公民，該會於南崁高中首度導入「社區總體營造」團隊，規劃「Podcast故事平台」及「實境遊戲平台」雙培力計畫，6日於校方進行說明會，鼓勵學生參與。從小在南崁長大的朱同學表示，南崁有豐富的人文故事，希望學會製播節目能力，讓更多人認識南崁。

南崁高中校長陳家祥表示，今年國文寫作測驗以「新聞/廣告標題」要求考生論述想法，這是媒體素養教育的一環。本次培力計畫邀請台灣知名的傳播院校─世新大學提供師資，正好可引導學生自主學習新興媒體的詮釋方式。

▲社造進駐南崁高中

已報名的簡同學說：「我想知道更多在地知識！」南崁文化協會理事長高瑞麟表示，高中生肩負升學壓力，南崁高中願開先河讓「社造團隊」進駐，讓學生有機會更認識地方知識，展現了校長的治學高度，讓學校成為培養健全公民的搖籃。

每個地方都有當地人做事方法與做人方式，更有其獨有的氣味，例如：南崁路上每天七點固定的豬味，它是北台灣最大肉品市場在蘆竹的證明。這就是「在地知識」！身為南崁人的蘆竹區長李岳壇表示，將「社區總體營造」融入南崁高中，學生深入了解自己所處的環境，並透過地方踏查，發掘社區的文化、歷史和特色。學生未來無論去哪裡念大學，都不會忘了自己的故鄉，也將為蘆竹發展貢獻自己的力量。

▲社造進駐南崁高中

10堂課程由世新大學陳俊廷教授領軍，攜兩屆廣播金鐘獎得主黃柏諺、滾石唱片發片歌手希子及替公視與民視設計節目片頭音樂的林佳儀講師授課。學員將具備作曲、編曲能力、企劃人物訪談的節目；若參與「實境遊戲平台」課程，更將學會使用AI、AR技術打造以手機為輔具，暢遊蘆竹的實境遊戲。

具備科技專長的陳校長說：「即便不當作申請大學的備審資料，學生也能厚植自己的科技力！」7月2日及7月12日將舉辦「Podcast故事平台」培力計畫，「實境遊戲平台」培力計畫則排定在7月11日及7月14日進行，上課地點都在蘆竹區光明市民活動中心。培力計畫也開放給一般市民參與，課程不僅不收任何費用，還提供製作經費，讓學員實踐夢想，成為關心蘆竹在地故事的行動者。

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南崁社區總體營造Podcast實境遊戲地方文化

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