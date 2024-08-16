古坑服務區化身繽紛花園　超浮誇Flower紙花藝展驚艷旅客

▲古坑服務區Flower紙花藝展覽不僅僅是對花卉藝術的展示，更旨在為民眾打造一個舒適又充滿創意的空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「花饗古坑希望旅程」古坑服務區精心策劃「Flower紙花藝展覽」融入服務區特色，展現繽紛花卉的色彩以及獨具美感的女性主題空間。展覽特別展示了由LI PaPer ART紙雕藝術工房王莉陵老師創作的巨型紙花藝作品，完美呈現近似真實花卉的生機與美麗，彷彿闖進愛麗絲夢遊仙境般。

「Flower紙花藝展覽」充分營造出時尚花園的室內休憩空間，巨型紙花叢的設置，讓每位遊客彷彿花仙子，沉浸於花卉浪漫氛圍之中，期盼為旅客留下獨特的旅行回憶。古坑服務區指出，Flower紙花藝展覽不僅僅是對花卉藝術的展示，更旨在為民眾打造一個舒適又充滿創意的空間，希望每位訪客都能在這片花海中捕捉到獨特的夢幻瞬間。

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古坑服務區表示，開展以來吸引民眾駐足參觀，幫助緩解長途旅行的疲勞之餘也體驗了與眾不同的視覺盛宴。此外，古坑服務區室內及戶外都設置了不少與花相關的打卡景點，包括超浪漫夜景裝置藝術如，花蝴蝶、彩色玻璃屋、唯美紫藤花瀑花間小路等等。只要於展覽期間拍照發文上傳照片至個人社群，並完成指定任務即可獲得精美禮品。

▲「Flower紙花藝展覽」充分營造出時尚花園的室內休憩空間，巨型紙花叢的設置，讓每位遊客彷彿花仙子，沉浸於花卉浪漫氛圍之中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）