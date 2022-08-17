靜宜新校長拜訪台中市府！盧秀燕喊歡迎：共同推動城市行銷

▲靜宜大學新任校長林思伶拜訪台中市政府，討論城市行銷相關事宜。（圖／台中市政府）

實習記者李鎮宇／台中報導

靜宜大學新任校長林思伶日前拜訪台中市政府，談論有關城市行銷、高等教育、東協廣場跨境基地等事宜，希望與市府合作達到雙向交流的效果。市長盧秀燕表示歡迎，會請各局處一起推廣城市行銷，讓民眾建立對城市的認同感。

台中市府和靜宜大學是長期的合作夥伴，時常針對許多事項交流討論。林思伶校長有擔任許多職務的經驗，包括高雄市文化局局長，因此對城市美學與行銷很有想法，近幾年來與市府共同推動城市行銷，包括「台中好甜」競賽系列活動，透過糕餅文化與人文特色，打造出專屬台中的品牌。

市長盧秀燕表示，觀旅局推動「台灣曼哈頓在台中」小旅行，並在活動地點－水湳中央公園附近建立重要設施，如水湳轉運中心、國際會展中心、綠美圖等，市府也培訓導遊了解當地文化，目標是讓此處成為未來的特色景點。盧市長還邀請各大局處首長走訪園區，展現出對於都市改造的熱情。

▲林思伶校長提到，校方應與市府間合作，連結當地經濟，展現城市文化。（圖／台中市政府）

校長林思伶提到，自己在高市文化局長任內，透過跨局處協助完成了「高雄建築百選」專書，行銷城市美學與特色。她指出，「城市行銷不僅限於靜宜大學」，應整合現有的資源，配合學校開設的行銷與觀光相關課程，並與市府間的合作連結當地經濟，展現城市文化。

林校長補充，靜宜承接市府位於東協廣場2樓的「台中跨境體驗示範基地」，提供數位電商訓練、語言、城市旅遊等相關服務，更利用廣場經常聚集外籍移工的特色，幫助新住民創業與就業。期望往後能集結觀旅局等單位，發揮更大的效益。

此外，靜宜大學是第9屆「天主教學校校務發展協會」的常設委員學校，並將開放工作坊相關課程，盼望能有與市府合作的機會。市長盧秀燕對此十分支持，表示在上任後與教會聯盟在聖誕夜於市府廣場舉行彌撒，非常歡迎與校方的合作。