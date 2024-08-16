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2024台灣文博會Lesson：D專場　台南文化走讀超限定！

▲2024台灣文博會活動-台南概念展區「Lesson：D」，5場「文化走讀」超限定路線，由5位在地引路人領軍，帶大家在文博會期間走街穿巷逛台南，體驗未曾見過的台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣文博會活動-台南概念展區「Lesson：D」，5場「文化走讀」超限定路線，由5位在地引路人領軍，帶大家在文博會期間走街穿巷逛台南，體驗未曾見過的台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣文博會活動-台南概念展區「Lesson：D」將於8月23日到9月1日熱鬧登場！呼應「Lesson：D」主題，特別策劃5場「文化走讀」超限定路線，由5位在地引路人領軍，帶大家在文博會期間走街穿巷逛台南，體驗未曾見過的台南。

▲2024台灣文博會活動-台南概念展區「Lesson：D」，5場「文化走讀」超限定路線，由5位在地引路人領軍，帶大家在文博會期間走街穿巷逛台南，體驗未曾見過的台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局介紹，5條走讀行程將於8/24(六)起至8/31(六)間的周末推出。路線包含「亭亭靜植：王秀蓮的蓮式漫遊建築之旅」、「小丘上的小旅行」、「商賈之城：府城西門外的娛樂文化與建築發展」、「散步台南：在巷弄中穿越街廓認識城市」到「野史走走-老樹、鬼怪、動物園？」。導覽內容包含了台南獨特的生活與建築空間、過去府城豪門與常民的生活樣態，再到充滿奇譚傳說的台南公園等主題，走讀景點絕對充滿驚喜。

▲2024台灣文博會活動-台南概念展區「Lesson：D」，5場「文化走讀」超限定路線，由5位在地引路人領軍，帶大家在文博會期間走街穿巷逛台南，體驗未曾見過的台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

5位走讀引路人則邀請到參與天下南隅、Moonrock空間設計的本事空間製作所創辦人之一的謝欣曄（小又）、擅長建築文化領域的atelier WooO黃則維、空山祭團隊-艸非火工作室藝術家陳雋中，和版條線花園工作室 / 浮生圖像所，就各自擅長的方式，帶參與民眾走入各自的走讀主題，看見未曾體驗過的台南風景。

▲2024台灣文博會活動-台南概念展區「Lesson：D」，5場「文化走讀」超限定路線，由5位在地引路人領軍，帶大家在文博會期間走街穿巷逛台南，體驗未曾見過的台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局指出，台南的街道巷弄經常帶給步行者許多驚喜體驗，因為聚集了眾多極具特色的店家與建築，從建築工藝、特色飲食、當代建築，到商業空間，新舊之間和諧地交錯與交融，從清國大員來台上岸的風神廟與接官亭、日治時期府城知名酒樓寶美樓、曾經是台灣府城城牆穿過且擁有台南唯一動物園的台南公園，還有無數隱藏在巷弄中的有趣景點。此次配合文博會舉辦超限定文化走讀，每場只有20個名額，歡迎大家手刀報名。走讀活動詳請請上文博會台南概念展區官網查詢（網址：https://reurl.cc/GpoW1x)。更多文博會資訊也歡迎至文博會概念展區官網(https://reurl.cc/g60gpR)、藝遊台南臉書及文創PLUS臉書查詢。

▲2024台灣文博會活動-台南概念展區「Lesson：D」，5場「文化走讀」超限定路線，由5位在地引路人領軍，帶大家在文博會期間走街穿巷逛台南，體驗未曾見過的台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局謝仕淵局長表示，本次文博會台南概念展區，以「Lesson：D」為主題，致力於讓民眾體驗台南文化的魅力，透過在地專家引導，希望可以從廣度知識與深度觀點認識這座城市的過去與現在，在穿街走巷的過程中，親身體會台南的人文美好。此次也將多數展覽活動規劃在下午至晚間舉行，太陽下山後，才是台南人精神抖擻、活力滿滿的開始，用創意與設計體驗夜光台南的精彩。

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