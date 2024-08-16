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八掌土堤崩須544億整建　台南藍軍請市府編預算否則抵制捷運預算

▲八掌溪土堤潰堤，整建還需554億元的經費，國民黨團嚴正要求台南市府今年起一定要逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

▲八掌溪土堤潰堤，整建還需554億元的經費，國民黨團嚴正要求台南市府今年起一定要逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會16日進行『凱米颱風天然災害，市府因應對策』專題報告，市議會國民黨團指出，八掌溪土堤潰堤重創鹽水等地區，市府重災捐款剩餘14.5億元，只拿出2億左右補助泡水住戶及淹水車，希望提高補助金額！

▲八掌溪土堤潰堤，整建還需554億元的經費，國民黨團嚴正要求台南市府今年起一定要逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

國民黨團說，便當發放標準已成災難顯學，也請訂定『天然災害各區里發放便當準則』，讓易淹水公所備有救生艇，這次就因消防局救人不送便當，導致災民無水無電受驚又挨餓，憤而抗爭致區長下台！

▲八掌溪土堤潰堤，整建還需554億元的經費，國民黨團嚴正要求台南市府今年起一定要逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

為防重大災害再度發生，國民黨團也請中央、地方分清權責，最重要的是，台南市還有165條總長度655公里的區域排水，土堤結構尚未改建，抽水站、防潮閘門及滯洪池等，尚需544億元的經費，請從今年起立即編列經費逐年改，否則將全面抵制，大錢坑捷運等的興建，若台南市府輕忽人民生命財產的安全，黨團一定抗爭到底。

國民黨團副書記長李中岑、蔡育輝等人要求召開『凱米颱風天然災害，市府因應對策』專題報告，因為鹽水、後壁、新營、麻豆、安南等地區，是這次凱米颱風的重災區，民宅、農田、魚塭、道路都泡在水裡，有些地區兩三天後淹水還未退，黨團議員尤榮智、方一峰、王家貞、林美燕、蔡淑惠等人紛紛發言請市府重視這次災情，體恤災民，並找出因應之道。

▲八掌溪土堤潰堤，整建還需554億元的經費，國民黨團嚴正要求台南市府今年起一定要逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

發言人蔡育輝指出，台南市這次凱米颱風，造成仁德一位鄉親死亡，有9戶需要安遷，淹水50公分以上住戶高達6872戶，其中還有367戶是中低收入戶，淹水介於20公分以上到50公分以下的住戶，有7148戶，其中有829戶是中低收入戶，淹水未達20公分也有637戶，國軍很快就在公共領域進行救災，但私領域則因為泡水私人財產去留難界定，不協助私人災害環境整理，但偏鄉都是老人，仍請國軍能克服困難協助災民重整家園。

蔡育輝也指出，市府統計出來的補助淹水戶和泡水車的補助款約2億多元，台南市設有重大災害捐款專戶，目前剩餘款為14.5億元，市府應該發揮人飢己飢的人道精神，提高補助，並且讓災民申請在住家前架設防水閘門，後壁就有百年工廠因未裝設防水閘門，真的擋住滾滾洪流，若低窪易淹水地區住家廣設這救援神器，就能減少住家或工廠淹水的危機。

▲八掌溪土堤潰堤，整建還需554億元的經費，國民黨團嚴正要求台南市府今年起一定要逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝說，這次淹水地區的災民，在沒水沒電驚恐的情況下，還挨著餓沒東西吃，災民情緒因為沒便當而爆發，他請消防局救人同時能協助發放便當，消防局拒絕，他當民代幾十年來，發現便當已成為災難顯學，官方單位一直無法有效解決，黨團建議訂定『天然災害各區里發放便當準則』，讓部分區公所也能配備救生艇，訓練人員，在災難發生時，能請不是災區的便當店，提供災民們吃到一口飯，若市府覺得窒礙難行，他毛遂自薦擔任便當局長，不要小看便當顯學，這次就有區長因它而下台。

▲八掌溪土堤潰堤，整建還需554億元的經費，國民黨團嚴正要求台南市府今年起一定要逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。 （圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝進一步表示，這次大新營地區會淹的這麼嚴重就是八掌溪土堤潰堤，用土堤擋水，不興建鋼筋水泥堤防，根本就是螳臂擋車，全台南市目前還有165條總長度655公里的區域排水，土堤尚未進行結構改建，抽水站和抽水機、防潮閘門及滯洪池尚未興建，還需554億元的經費，這關係到台南市民生命財產的安全，比市府花大錢急於興建的各條捷運和高架鐵路更迫切，捷運是虧錢的大錢坑，在台南市是政治性高於實際需求性，為了守護台南鄉親生命財產安全，黨團嚴正要求台南市府今年起一定要逐年編列預算改善區域排水，否則絕不支持捷運，一定抗爭到底。

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