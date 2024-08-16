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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／奧運英雄進總統府開趴！　大遊行穿越「英雄谷」高潮看這裡

記者陶本和／台北報導

為慶祝2024巴黎奧運台灣代表團的佳績，並感謝眾多台灣英雄的付出，總統府與文化總會16日舉辦「台灣英雄，榮耀同行」活動，下午1點直接在總統府開趴，舉行「台灣英雄派對」；接著下午3點還有「台灣英雄大遊行」與民眾同歡，活動高潮將是台灣英雄穿越主辦單位所設的「英雄谷」。對此，《ETtoday新聞雲》也安排全程直播，邀請國人一同為台灣英雄喝采。

「台灣英雄 榮耀同行」活動在8月16日下午1點舉行，奧運代表團選手會陸續抵達總統府，除了鋪上紅毯迎接，國防部三軍儀隊也會在門口搭起象徵榮耀的「劍門」，讓選手逐一穿過，進入總統府內，而國防部示範樂隊已準備好30首曲目，在現場演奏以表達歡迎與感謝。

▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

下午1點至1點45分期間，現場規劃「互動派對」，在府內敞廳設有各式攤位。考量選手長時間在國外征戰，想念家鄉味，所以安排台灣飲食團隊進駐，供應包括珍珠奶茶、日月潭紅茶等美食；也安排台灣插畫家，現場替每一位選手製作個人專屬插畫，以及專業時尚攝影師，進行現場拍攝，全程也會直播讓民眾能透過網路互動。

參與人員方面，教育部次長張廖萬堅表示，選手與教練共67位參與，除了李洋跟女友在日本沒有辦法回來，他則是改由爸爸代表參加；部分的選手在國外、有些人在進行健康治療，但多數國人期待的好手都會參加。此外，本次活動也邀請台灣的8位國際裁判、賽中工作支援團、運動科學支援團等後勤團隊，更首開先例，邀請選手們可以帶著親朋好友，一起共襄盛舉。

「台灣英雄大遊行」車隊預計16日下午3點由總統府出發，途經重慶南路一段、襄陽路、館前路，其中館前路更是本次活動的高潮，主辦單位設有「英雄谷」，安排大量紙花，預計也會有夾到歡迎的台灣民眾在街邊喝采；接著，車隊會轉向忠孝西路，最後到中山南路口結束。根據規劃，遊行時間約15分鐘至30分鐘內結束，以避免造成星期五的下班車潮壅塞。

▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

▲▼總統府公布台灣奧運英雄遊行活動。（圖／總統府提供）

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