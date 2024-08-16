台南勞工局積極推動中高齡及高齡就業　開發職場銀戰力

▲台南市政府為支持銀髮族重返職場，鼓勵長者退而不休、老有所用，積極推動相關措施，協助中高齡者及高齡者重回職場舞台，發展職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為支持銀髮族重返職場，鼓勵長者退而不休、老有所用，積極推動相關措施，透過成立銀髮人才服務據點，辦理就業講座、職場體驗參訪、徵才活動、雇主座談會及提供職業訓練等資源，協助中高齡者及高齡者重回職場舞台，發展職涯第二春。

受高齡、少子的社會環境影響，台灣將於2025年邁入超高齡社會，即每5人就有1人是65歲以上老人，工作人口趨向高齡化，未來銀髮勞工將成為職場珍貴的人力資源，依行政院主計總處資料顯示2023年台南市45-64歲勞動參與率69.2%、65歲以上勞動參與率15.1%，均為六都第一，並超過全國平均。

為開發銀髮潛在勞動力，並促進中高齡及高齡族群再就業，台南市政府在善化區成立銀髮人才服務據點，協助55歲以上或已退休民眾就業服務，自2022年9月成立迄今，已提供勞動法令及職涯發展諮詢服務逾2800人次、受理求職求才逾20000人次、成功媒合就業979人次，協助敲開銀髮族群重返職場的最後關卡。銀髮人才服務據點辦理就業促進講座及職場體驗參訪，提升銀髮者就業準備，也透過實際體驗以增進對職場環境及工作內容的認知。

2024年職場參訪結束後，現場更直接安排廠商面試，增加媒合錄取的機會。另辦理雇主座談會，除說明政府相關補助資源及輔導措施外，另邀請企業分享進用銀髮人力優勢與運用規劃，協助雇主了解銀髮族的優勢，及如何運用銀髮族人力提升企業成長，以促進雇主聘僱中高齡者及高齡者意願。

黃偉哲市長表示，設立銀髮人才服務據點，有助於中高齡、高齡人口就業再出發，由專人協助銀髮人才繼續於職場發揮專長，突破年齡帶來的職場與生活限制，同時鼓勵企業要改變思維，共同打造友善職場環境，善用銀髮族或已退休者人力資源，即時填補產業人力缺口，中高齡及高齡者擁有豐富的職場歷練，透過知識、技術與經驗的傳承，可以協助企業成長與促進青銀世代合作，創造職場共榮。

勞工局王鑫基局長說中高齡、高齡者就業除了要積極運用本身的自我優勢來做求職準備，也要抱持開放的心態去學習新知識和技能，隨著科技的進步，工作環境、工作方式和需求都在不斷變化，鼓勵要不斷學習吸收新知、提升職能外，更要改變觀念，持續提升就業競爭力，才能成功再踏入職場。勞工局也將持續強化中高齡及高齡就業媒合服務，協助中高齡及高齡續留職場。