提升消防效能　台南安南獅子會捐贈訓練專用無人機給南消六大隊

▲台南市安南獅子會捐贈第六大隊消防訓練專用無人機，由第六大隊大隊長邱淵明代表受贈並頒發感謝狀，以感謝台南市安南獅子會之善行義舉，造福地方及人群。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第六救災救護大隊，16日舉辦台南市安南獅子會捐贈第六大隊消防訓練專用無人機儀式，由第六大隊大隊長邱淵明代表受贈並頒發感謝狀，以感謝台南市安南獅子會之善行義舉，造福地方及人群。

獅子會第33屆會長劉東益先生愛心不落人後，除了擔任台南市消防之友會第六辦事處副處長，去年亦聯合捐贈111隻限量消防大隊長熊寶寶，今年知悉消防局第六大隊為培訓更多義消人員擔任無人機飛手，特捐贈價值新台幣14萬元訓練專用無人機1架，以支持第六大隊將科技救災。

台南市安南獅子會創立於1992年，長期以來發揚獅子精神，關懷疾苦、扶弱濟困，2022年在時任會長傅有銅帶領下，捐贈322顆住宅用火災警報器，大力支持消防工作。

目前消防局第六大隊管轄範圍為安南區、安平區、北區及一半中西區，除涵蓋熱鬧之商業區、大樓住宅、多處工業區，轄內沿海、運河及溪流更是救溺頻傳，單靠大隊11位警消飛手，一旦轄區災害發生，各自有任務在身，無法1人兼任2職，因此，六大隊預計協助大隊所屬20位義消人員取得無人機高級飛手證照，未來一同加入救災行列，成為第六大隊最堅強的後盾。

消防局局長李明峯表示，再次感謝台南市安南獅子會，無人機在消防工作上應用十分廣泛，除了火場監控、救溺空拍、山難搜救、登革熱防疫空拍、大聲公廣播及高空滅火作業等。先進的科技裝備不僅能提高消防人員執行救災任務的安全性，還能在災害現場運用無人機載具，以獲取第一手的影像資訊，協助指揮現場行動。這不僅讓救災行動更安全，也更加高效率。





市長黃偉哲表示，防火安全，人人有責！注意用火用電安全，安全生活靠大家。我們每個人都應時刻保持警覺，共同落實防火措施，營造安全的生活環境，希望今日捐贈活動能喚起社會人士之公益善舉，藉此拋磚引玉。