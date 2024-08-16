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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／不到一成國人喜歡「中華台北」　藍綠白都不爽標語在奧運被搶走

▲巴黎奧運中華隊選手返台，國人熱情接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲巴黎奧運中華隊選手返台，國人熱情接機。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

財團法人台灣民意基金會今（16日）發表最新民調，對於參與國際活動最好用什麼名稱，結果發現39.9%「台灣」，22.8%「中華民國」，喜歡「中華台北」稱呼者甚至排不進前三。至於奧運期間，有民眾在會場舉台灣字樣旗幟跟標語，卻被奧會工作人員及中國觀眾粗暴搶走，民調調查顯示，高達七成四國人對此憤憤不平，且此不滿情緒不分黨派，跨越藍綠白。

民調提問，「一般說來，您覺得我國參與國際性組織、會議或活動，最好是用什麼名稱？台灣、中華民國、中華民國台灣、中華台北，或其他？」調查結果發現，39.9%「台灣」，22.8%「中華民國」，20%「中華民國台灣」，8.8%「中華台北」，7.2%沒意見，1.4%不知道、拒答。

▼國際稱謂民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼國際稱謂民調。（圖／台灣民意基金會提供）

最新民調顯示，20歲以上台灣人中，對我國參與國際性組織、會議或活動英式用的名稱看法不一，四成認為最好是用「台灣」，二成三認為最好是用「中華民國」，二成認為最好是用「中華民國台灣」，8.8%認為最好是用「中華台北」。

台灣民意基金會指出，這項發現傳達了兩個訊息，第一，如果能有選擇，台灣人喜歡用「中華台北」的人只有 8.8%，不到一成，少之又少；第二，台灣人目前對台灣最好用什麼名稱參與國際性組織、會議或活動，看法非常分歧，完全沒有共識，這絕非好現象，箇中原因為何？值得推敲。

至於「這次奧運比賽期間，有國人拿繡有台灣字樣的毛巾，或『台灣形狀地圖』進場，卻被工作人員和中方人士粗暴搶奪。對此現象，您會不會感到忿忿不平？」調查結果發現，35.8%強烈感覺不平，38.2%還算感覺不平，14.3%不太有感覺，3.5%一點也沒感覺，6.1%沒意見，1.3%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，高達七成四對國人在奧運會場持象徵台灣的物品被粗暴對待一事有忿忿難平的感覺，一成八沒有感覺。這項發現透露一個清楚的訊息，那就是，國人普遍難以接受台灣在國際正式場合被蓄意不公平對待。

進一步與年齡層交叉分析，對台灣在巴黎奧運會場被蓄意不公平對待，每一個年齡層都出現一面倒義憤填膺的現象，尤其是20-34歲年輕族群，有近八成的人忿忿不平，65歲及以上也有近七成的人有同樣的感覺。

從政黨支持傾向看，不分政黨都呈現有強烈不平的感覺。具體地講，民進黨支持者九成一，國民黨支持者六成四，民眾黨支持者七成六，都有同感。即使是中性選民，也有六成感到不平。

財團法人台灣民意基金會今（16日）早上發表「國人對2024巴黎奧運的一些態度」即時民調，是2024年8月全國性民調的一部份。本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年8月12-14日，共3天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。 

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