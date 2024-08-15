奧運金牌退出日本羽球公開賽　安賽龍：身心達極限

▲丹麥球王安賽龍在巴黎奧運蟬聯羽球男單金牌。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）在2024巴黎奧運締造羽球男單2連霸的佳績，但他14日透過社群平台發文表示，將會退出20日舉行的日本羽球公開賽。

針對這次的決定，安賽龍在社群平台X與Instagram以中英文做出說明。他說，其實很想參加下周登場的日本公開賽，「由於在奧運之前、期間、之後，我的身體與精神都被推到了極限，直到現在，194公分的身體都還沒有得到充分休息與恢復，出於健康考量，我決定退出日本公開賽，感謝大家的支持與理解」。

不過安賽龍透露，雖然不會參加比賽，但仍會前往日本一趟，「到時候見」。

▲▼安賽龍以中英文說明目前狀況。（圖／翻攝自IG）

I would’ve loved to play in Japan next week, but I pushed my body and mind to the limit leading up to, during, and after the Olympics.



Unfortunately, I’m unable to recover in time and will have to make the right decision for my health. Thank you all for the support and… pic.twitter.com/FRtmlx4hsr — Viktor Axelsen (@ViktorAxelsen) August 14, 2024

先前報導指出，安賽龍目前世界排名第二，曾在上一屆東京奧運獲得金牌，今年巴黎奧運小組賽1局未失出線後，先後都以直落二擊敗新加坡駱建佑、印度拉克什亞·森，最終在決賽也以直落二擊敗泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）獲得奧運金牌，成功達成奧運冠軍2連霸。

安賽龍獲得巴黎奧運金牌後，成為羽球男單史上第二位衛冕成功的選手。首位完成奧運二連霸的則是中國傳奇選手林丹，曾在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運獲得冠軍。