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奧運金牌退出日本羽球公開賽　安賽龍：身心達極限

▲▼丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）在巴黎奧運蟬聯羽球男單金牌。（圖／路透）

▲丹麥球王安賽龍在巴黎奧運蟬聯羽球男單金牌。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）在2024巴黎奧運締造羽球男單2連霸的佳績，但他14日透過社群平台發文表示，將會退出20日舉行的日本羽球公開賽。

針對這次的決定，安賽龍在社群平台X與Instagram以中英文做出說明。他說，其實很想參加下周登場的日本公開賽，「由於在奧運之前、期間、之後，我的身體與精神都被推到了極限，直到現在，194公分的身體都還沒有得到充分休息與恢復，出於健康考量，我決定退出日本公開賽，感謝大家的支持與理解」。

不過安賽龍透露，雖然不會參加比賽，但仍會前往日本一趟，「到時候見」。

▲▼ 丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）宣布退出日本公開賽。（圖／翻攝自IG）

▲▼安賽龍以中英文說明目前狀況。（圖／翻攝自IG）

先前報導指出，安賽龍目前世界排名第二，曾在上一屆東京奧運獲得金牌，今年巴黎奧運小組賽1局未失出線後，先後都以直落二擊敗新加坡駱建佑、印度拉克什亞·森，最終在決賽也以直落二擊敗泰國好手昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）獲得奧運金牌，成功達成奧運冠軍2連霸。

安賽龍獲得巴黎奧運金牌後，成為羽球男單史上第二位衛冕成功的選手。首位完成奧運二連霸的則是中國傳奇選手林丹，曾在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運獲得冠軍。

►史上第二位！安賽龍完成奧運二連霸
►巴黎奧運獎牌品質差？安賽龍曬「3年前東奧金牌」　驚人對比曝光

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