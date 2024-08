奧運金牌退出日本羽球公開賽　安賽龍：身心達極限

▲丹麥球王安賽龍在巴黎奧運蟬聯羽球男單金牌。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

丹麥球王安賽龍(Viktor Axelsen)在2024巴黎奧運締造羽球男單2連霸的佳績,但他14日透過社群平台發文表示,將會退出20日舉行的日本羽球公開賽。

針對這次的決定,安賽龍在社群平台X與Instagram以中英文做出說明。他說,其實很想參加下周登場的日本公開賽,「由於在奧運之前、期間、之後,我的身體與精神都被推到了極限,直到現在,194公分的身體都還沒有得到充分休息與恢復,出於健康考量,我決定退出日本公開賽,感謝大家的支持與理解」。

不過安賽龍透露,雖然不會參加比賽,但仍會前往日本一趟,「到時候見」。

▲▼安賽龍以中英文說明目前狀況。(圖/翻攝自IG)

I would’ve loved to play in Japan next week, but I pushed my body and mind to the limit leading up to, during, and after the Olympics.



Unfortunately, I’m unable to recover in time and will have to make the right decision for my health. Thank you all for the support and… pic.twitter.com/FRtmlx4hsr