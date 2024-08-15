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郭正亮：台灣奧運成績「真的很差」！批人口少不是理由　網酸爆了　

▲▼巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，奪下台灣代表團本屆首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

▲巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟寫下歷史，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

第33屆巴黎奧運閉幕，本屆台灣奪下2金、5銅，金牌數追平雅典奧運與東京奧運，並列參賽最多；總共7面獎牌刷新次佳紀錄，不過，前立委郭正亮卻對成績大表不滿，直言「真的很差」，並以其他國家為例，指出台灣的成績並不值得驕傲。

郭正亮在政論節目《張雅婷辣晚報》中表示，台灣擁有2400萬人口，獲得2面金牌，而人口1700萬的荷蘭卻拿下15面金牌，韓國5000萬人口奪得13面金牌，紐西蘭僅有513萬人口卻獲得10面金牌。

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郭正亮強調，台灣奪得的金牌主要集中在舉重和羽球等非主流項目，然而，主流項目始終無法突圍。他呼籲應該從東亞的競爭格局來看待台灣的奧運成績，而不是自我陶醉於2面金牌的表現。

▲▼「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

▲「台灣拳后」林郁婷奪女子57公斤級金牌。（圖／路透）

針對體育預算問題，郭正亮進一步指出，體育署的年度預算已經增加到120億台幣，然而成績卻未見明顯提升。相較之下，韓國是體育、文化、觀光是三個加一起的，年度預算是4000億台幣。為什麼韓國會這樣弄？因為它要把體育變成一個產業，不是只靠政府來養，是要結合文化，可以有一些商業的性質，社會也高度認同，這樣才能長期帶出成績。

郭正亮最後表示，根據他掌握的資訊，台灣的國營事業確實有支持運動項目，但主要集中在籃球、排球、羽球等項目，舉重和拳擊卻幾乎未獲得支持。他認為，這樣的資源分配方式可能是導致台灣在奧運主流項目中表現不佳的原因之一。

針對郭正亮評論台灣奧運成績「真的很差」的言論，不少網友表示不同看法。有網友指出：「看跟誰比，確實有待加強，但是跟台灣自己往年的成績相比，這次已經是史上第二好的成績了。」部分網友認為，「運動是為突破，只看獎牌很功利」。

也有網友強調，台灣的體育協會制度確實存在問題，但對此批評不應被視為「唱衰自己人」。有網友直言，正是因為體育制度的問題需要改善，才有必要進行公開討論，而不應被認為是對台灣運動員努力成果的否定。

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