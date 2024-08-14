王齊麟IG發限動疑「開車邊用手機」　網罵翻：金牌濾鏡全瓦解

▲王齊麟近期爭議多。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣羽球選手王齊麟，在巴黎奧運完成金牌2連霸，近期因女友接機造成不少風波，如今又被網友指出，疑似在開車時用手機發限動，可以清楚看到汽車儀表板在動，「是否有些不妥？」事後，王齊麟已將該則限動刪除，但此舉仍讓網友狂搖頭，「這一連串操作，金牌濾鏡全部瓦解」。

有網友在Dcard發文，「王齊麟的開車限動合適嗎？」看到王齊麟在IG上傳的限時動態，疑似在開車時使用手機，「儀表板有動，不曉得是本人開車拍的，還是後座有人幫忙拍？」從照片中可以看出，王齊麟正在駕駛車輛，而背景則是下大雨的場景，並寫道「我剛洗車」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，「畢竟是公眾人物，有點敏感的人，會覺得是否不妥？例如交通安全等等之類的？」事後，王齊麟將該則限動刪除了。

▲疑似邊開車邊用手機。（圖／翻攝自Dcard）



貼文掀起討論，有部分網友狂酸，「人開始飄了」、「說實在拿了兩屆金牌還這麼受眾怒真的不簡單」、「他其實是個羽球很強的屁孩吧」、「這角度拍法，很明顯是駕駛自己拍的，有點搞不懂他這一波的操作，一直搞事給大家酸」、「真的飄了，明知現在做任何事都會被放大，還一天到晚搞事」。

也有不少人搖頭，對王齊麟的好感度全沒了，「他這一系列操作真的讓人好感滿滿掉到0」、「看得出來他惹怒很多人了，開車用手機還自拍發到公開帳號，這一連串操作金牌濾鏡不得不全部瓦解」、「怎麼越看越像瞎弟…金牌濾鏡完全消失殆盡」。

根據《道路交通管理處罰條例》第31-1條，汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新臺幣3000元罰鍰。