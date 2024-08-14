王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

▲羽球金牌得主王齊麟疑似開車使用手機引發爭議。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣羽球男雙選手王齊麟與搭檔李洋在巴黎奧運成功衛冕，奪得金牌，成為台灣英雄。然而，王齊麟昨日（13日）疑似在開車時使用手機，引發大批網友質疑，「他是不是以為自己拿的是免死金牌？」

根據 Dcard 網友發文，王齊麟昨天在個人社群平台 Instagram上傳了一段駕駛視角的限時動態。畫面中可以看見，車外陰雨綿綿，王齊麟疑似忍不住抱怨剛洗完車就遇到雨天，於是無奈寫下註解：我剛洗車。

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然而，根據限時動態畫面判斷，因為照片拍攝視角來自駕駛座位置，因此引發網友質疑「究竟是他自己在開車時拍攝，還是由後座的人幫忙拍攝？」

▲網友質疑王齊麟在開車時拍攝影片 。（圖／翻攝王齊麟IG）

消息曝光後，迅速掀起討論，許多網友對他的行為表達不滿，留言指責「人開始飄了」、「金牌濾鏡破滅」、「這一系列操作讓人失望」、「他是不是以為自己拿的是免死金牌？」、「公眾人物在行車中拍攝影片，尤其是在大雨天氣下，真的非常不妥」。

依據「道路交通管理處罰條例」第31-1條規定，汽車駕駛人在行駛道路時，若以手持方式使用行動電話、電腦或其他類似裝置進行通話或數據通訊等行為，將被處以新臺幣三千元罰鍰。

目前，王齊麟已經刪除該則動態，不過尚未進一步說明該影片是否為本人拍攝。

▼王齊麟疑似開車使用引發網友批評。（圖／翻攝自Dcard）